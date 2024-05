Nikola Lukač, gradonačelnik : Kikinda sutra treba da izgleda baš ovako, sa sređenim putevima i pešačkim stazama

U drugom rejonu gde je nakon zamene vodovodne mreže urađena i rehabilitacija saobraćajnica, gradonačelnik Nikola Lukač je lično na terenu proverio kvalitet obavljenog posla. Direktor Javnog Preduzeća „ Kikinda” istakao je značaj saradnje sa gradom u održavanju saobraćajnica, parkinga i pešačkih staza, što je deo ugovora vrednog 55 miliona dinara.

U delu drugog rejona, u ulicama gde je prethodno završena zamena vodovodne infrastrukture, za tekuću godinu bila je planirana rehabilitacija asfaltnih puteva. Da su planovi realizovani u skladu sa obećanjima datim građanima, danas se na terenu uverio gradonačelnik Nikola Lukač.

– Pošto je ovde u Albertovoj ulici kompletno do Save Lipovanova, pa tamo skroz od Žarka Zrenjanina do Iđoškog druma zamenjena vodovodna mreža, sada su urađene, odnosno presvučene asfaltom i sve poprečne ulice. Siguran sam da građani, odnosno korisnici ovih puteva jesu zadovoljni, najpre jer je urađena vodovodna mreža, pa je bilo logično da u ovom perodu i presvučemo asfalt i kao što vidimo da je sve funkcionalno i na zadovoljstvo građana koji ovde žive. To što smo obećali to smo uradili. Hvala i Kikinđanima koji su sugerisali da treba da se urade pešačke staze. Mislim da Kikinda sutra treba da uzgleda baš ovako, sa sređenim putevima, pešačkim stazama. Nastavljamo dalje, ovo je jedan segment, uloženo je preko 20 miliona dinara. Siguran sam da će građani podržati dalju rekontrukciju i stvaranje boljih uslova za život u našoj Kikindi, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik.

Osim aflatriranja puteva pristupilo se i izgradnji nedostajućih pešačkih staza u ukupnoj dužini od 890 m. Najveći deo ovog posla bio je obavljen na predlog i peticije građana ovog dela grada.

– Ovim ugovorom za održavanje putne infraskturture smo postupili po zahtevima građana drugog rejona. Takođe smo zbog vraćanja u prvobitno stanje uradili rehabilitaciju predmetnih ulica. Na zahtev građana, a pošto nismo imali konekciju sa autobuskim stajalištem ka Iđošu, urađene su pešačke staze, kao u još nekim delovima gde su staze za pešake nedostajale, rekao je Čedo Gvero direktor JP „Kikinda”.

Ugovor Grada Kikinda i JP „Kikinda” o održavanju saobraćajnica, parkinga i pešačkih staza koji je vredan 55 miliona dinara uključuje i revitalizaciju dela puta Zmaj Jovine ulice.