Grindeksovci će težim putem do elite, a u VFL istok ,,Kozara” u Velikom Selu dočekuje Železničare

U 27. kolu Vojvođanske fudbalske lige istok Železničari koji se nalaze na poslednjem mestu na tabeli sastaće se sa šestoplasiranom ,,Kozarom” u Banatskom Velikom Selu, novokozaračka ,,Sloboda”, koja je na sedmoj poziciji sa 37 bodova će kod ,,Jedinstva” u Banatsko Karađorđevo, dok će fudbaleri ruskoselske ,,Crvene zvezde” koji se nalaze na 11. mestu na domaćem terenu dočekati ,,Borac” iz Starčeva. Sve vikend utakmice u ovom rangu takmičenja počinju od 17 sati.

Iako smo se svi nadali da će rukometaši ,,Kikinde Grindex” koliko već sinoć osigurati plasman u viši rang takmičenja, Super ligu, to se nažalost još uvek nije dogodilo s obzirom na to da su ,,Grindeksovci” u Lazarevcu izgubili sa šest golova razlike od domaće ,,Kolubare” rezultatom 27:21. Ipak, još uvek ništa nije izgubljeno, jer plavi nastavljaju doigravanje protiv poraženog iz večerašnjeg duela u Kostolcu u kome se sastaju dva najbolja tima Super B lige – Rudar i Goč. Da bi došli do elite, Kikinđani moraju biti bolji od rivala.