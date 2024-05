Nova asfaltna podloga u Zmaj Jovinoj ulici završava se za dve nedelje

Zadovoljstvo je kada u našem gradu imamo priliku da vidimo obnavljanje saobraćajnica, infrastrukturno uređenje grada, a ovih dana intezivno izveštavamo o takvim projektima.

Danas smo obišli radove na revitalizaciji Zmaj Jovine ulice.

Već danas Zmaj Jovina ulica, jedna od zasigurno najfrekventijih u gradu ima drugačiji izgled. Prethodno su urađena parking mesta, nakon čega se pristupilo presvlačenju asflata. Radove su danas obišli predstavnici lokalne samouprave i zaduženog Javnog preduzeća Kikinda. Razgovarali su sa izvođačima radova na licu mesta. Pružen je uvid u napredak radova i predstavljeni naredni koraci.

– Trenutno smo na deonici prve faze u dužini od 189 metara gde smo radili rehabilitaciju kolovoza i parking površine. Parking površine su završene i imamo 40tak parking mesta u ovom delu, saobraćajnicu smo asfaltirali juče, danas nastavljamo spoj parking površine i asfaltnog kolovoza. Očekujemo da uradimo obeležavanje signalizacije pa da ovaj deo pustimo do kraja nedelje. Ono što nas očekuje u drugom delu ugovora je nastavak rada na Zmaj Jovinoj ulici od oko nekih 600 metara, i kompletno leva strana da se rehabilituju parking površine. U planu je da se uradi kompletna rehabilitacija raskrsnice ulica Partizanske i Zmaj Jovine sa rešavanjem pitanja odvođenja atmosferskih voda koji je velik problem građana koji žive s desne strane jer je uslovno rečeno višlji deo. To očekujemo da bude rešeno u sklopu ovog ugovora, ističe Zoran Bjelan, tehnički direktor Eko gradnje Zrenjanin.

Predstavnici grada složni su u oceni da je održavanje i unapređenje putne infrastrukture od suštinskog značaja za bezbednost građana, olakšavanje saobraćaja i poboljšanje kvaliteta života, a ujedno utiče na ekonomski razvoj.

– Kao što smo obećali u prethodnom periodu, a mislim da je to i evidentno u gradu ali i u svakom swlu da se putna infrastruktura maksimalno obnavlja. Prirodan je nastavak nakon rada na kanalizaciji da dođemo do revitalizacije ovog dela Zmaj Jovine ulice. Nastavljamo po prioritetima, po važnosti i u skladu sa mogućnostima da sređujemo svaki deo grada. Siguran sam da moje komšije, moji Kikinđani će biti zadovoljni ovim kvalitetnim putem. To je ono što smo građanima obećali, što smo planirali. Kikinda sutra mora da izgleda mnogo funkcionalnije i bolje i mislim da smo ravnopravno u svakom delu grada uradili ono što je prioritet i što smo obećali, rekao je prilikom obilaska radova Nikola Lukač, gradonačelnik.

Kompletan završetak radova planiran je u narednih 15 dana. Za to vreme, saobraćaj u ovoj zoni je preusmeren na okolne ulice.