Ulazimo u finale: Počelo je desetodnevno ispiranje vodovodne mreže pred puštanje fabrike vode u rad

Sledi važna informacija za građane Kikinde. Naime, u počelo je finalno ispiranje vodovodne mreže pred puštanje u rad Fabrike vode.

Ovaj hemijski tretman neophodan je kako bi do slavina u domaćinstvima već krajem maja mogla da poteče zdrava pijaća voda. Još jedna dobra vest stigla je iz JP Kikinda, mada je ona i očekivana, a to je da je na samom postrojenju postignut uspeh, odnosno da su na postrojenju dobijeni željeni rezultati.

IZ JP “Kikinda” saopštili su da danas (13.maj) pa do 23. maja traje finalno ispiranje vodovodne mreže. U svojim domaćistvima možete osetiti pojačan miris, eventualno zamućenje vode, odnosno promenu boje. Ovo je ujedno i poslednja mera, hemijski tretman koji omogućava da već krajem maja do svih domaćinsvata u gradu potekne zdrava pijaća voda. Budnim okom proces hiperhlorisanja, ali i kvalitet vode pratiće u ZZJZ Kikinda.

– U pitanju je dezinfekcija vode hlor dioksidom, to je sredstvo koje jeste malo jače u odnosu na sredstvo koje se uobičajeno koristi u našem vodovodu, a to je natrijum hiperhlorid. Na ovaj način će Javno komunalno preduzeće izvršiti dezinfekciju vode pred početak puštanja prečišćenje vode u distributnivni sistem. To je jedna higijenska mera, kako vode za piće tako i vodovone mreže, ističe dr Sanja Brusin Beloš, načelnica Odeljenja higijene i humane ekologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Postavlja se pitanje kako da se ponašamo tokom narednih desetak dana u toku inspiranja vodovodne mreže. Odgovor je – uobičajeno.

– To u mnogome zavisi od starosti vodovodne mreže. U starim instalacijama može da se pojavi određeno zamućenje ili pojava određenih čestica. Treba nekoliko minuta ispustiti vodu iz svog kućnog sistema pa tek onda krenuti sa upotrebom vode, objašanja Brusin Beloš.

Za eventulne potrebne intervencije JP Kikinda, tokom desetodevnog tretmana vode građanima će na raspolaganju biti Kol centar JP putem broja 062/88-44-888.

ZZJZ će tokom ovog perioda najmanje četiri puta sprovoditi kontrolu kvaliteta vode.