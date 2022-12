Novogodišnji bazar od petka 23. do subote 31. decembra

U organizaciji Turističke organizacije grada Kikinde i podršku lokalne samouprave, od petka 23. do subote 31. decembra održaće se tradicionalni Novogodišnji bazar na Gradskom trgu. Svi posetioci biće u prilici da od 10 do 20 časova kupe brojne novogodišnje poklone, a ni ove godine neće izostati interesantan muzički program za sve uzraste od 18 časova. Tako će već u petak, 23. decembra nastupiti članice Udruženja sportskog plesa ,,Dens n soul”, dan kasnije članovi KUD-a ,,Sunčana jesen” dok će u nedelju, 25. decembra u istom terminu svoj koncert održati Bubnjarska sekcija. U ponedeljak, 26. decembra nastupiće Ena Gogić, dok za utorak 27. decembar Udruženje građana ,,Romski oblak mašte” organizuje interesantan program gde će predstaviti svu lepotu svoje kulture. U sredu i četvrtak nastupaju KUD ,,Mokrin” i KUD ,,Petar Kočić” iz Novih Kozaraca. U petak, 30. decembra na platou ispred Gradske kuće biće održan rok koncert grupe ,,Plavi ptičić”. Poslednjeg dana 2022. godine u 11:30 počinje odbrojavanje do početka Dečje nove godine, a za ponoć je zakazan vatromet.

Foto: Turistička organizacija grada Kikinde