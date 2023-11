NSZ po drugi put organizuje „Virtuelni sajam zapošljavanja”

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje „Virtuelni sajam zapošljavanja”, korišćenjem internet tehnologije koja obezbeđuje jednostavan pristup i virtuelno okruženje prilagođeno korisnicima. Na ovaj način olakšano je povezivanje poslodavca i kandidata. Na virtuelnom sajmu mogu da učestvuju sva nezaposlena lica i ona koja se ne nalaze na evidenciji.

Nakon što je prvi virtuelni sajam zapošljavanja uspešno organizovan u maju 2021. godine Nacionalna služba za zapošljavanje nastavlja da radi na digitalizaciji usluga sa ciljem da se one učine dostupnijim nezaposlenima i teže zapošljivim licima i da se na taj način dodatno podstakne njihova aktivnost u traženju posla, ali i da se upoznaju sa brojnim mogućnostima za dodatne edukacije i usavršavanje veština.

-Virtuelni sajam zapošljavanja je zapravo sajam koji putem moderne internet tehnologije omogućava licima koja traže zaposlenje i poslodavcima mesto susreta na kojem će obostrano imati korist. Prednost ovog sajma jeste što lica koja taže zaposlenje imaju uvid na čitavoj teritoriji Srbije koji su to poslodavci koji traže radnike i mogu da konkurišu kod svakog poslodavca koji im bude odgovarao. Suština svega je da se lica registruju, preporuka je da to urade odmah. Registracija je jednostavna, a kad se lice jednom registruje ono dobija svoj nalog putem koga kasnije pristupa sajmu. Za vreme sajma lica će moći da četuju sa poslodavcima i dobiju potrebne informacije. Još jedna prednost sajma je što lica na jednom mestu mogu da imaju uvid za čitavu teritoriju i da konkurišu kod više poslodavaca i dođu do krajnjeg cilja, odnosno zaposlenja, zaključila je Ivana Felbab.

Digitalizacija Nacionalne službe za zapošljavanje je u skladu sa strateškim dokumentima u oblasti zapošljavanja. Registraciju možete izvršiti putem sajta www.nszvirtuelnisajam.rs sa bilo kog uređaja: mobilnog telefona, tableta, laptopa ili računara. Sajam će biti održan 30. novembra u periodu od 10 do 16 časova.