Očuvanje i proslava tradicije na 27. Žetelačkim svečanostima u Sajanu

U Sajanu su održane 27. Žetelačke svečanosti, manifestacija koja već skoro tri decenije okuplja zaljubljenike u poljoprivredu i tradiciju sa severa Banata i iz Mađarske. Ove godine, sedam ekipa se takmičilo u starinskom načinu košenja žita koristeći kosu, prikazujući tako umeće i trud koji su naši preci ulagali u proizvodnju osnovnih prehrambenih proizvoda. Cilj manifestacije, koja se organizuje od 1995. godine, nije samo očuvanje tradicije i običaja, već i edukacija mlađih generacija o tome koliko je nekada bilo teško proizvesti hlebno zrno.

-„ Mi volimo da držimo do tradicije, to radimo otprilike već 20 godina, nismo prvi put u Sajanu u takvom takmičenju i od tadas vake godine dolazimo. Pokušavamo i u Gornji breg da idemo, bili smo i do Subotice. Nekada je bilo teško to raditi dolazimo ovde radimo pola sata i idemo u ladovinu. Nekada, naše dede i babe to su radile ceo dan. Imamo doručak…u ono vreme nadničari da li su imali kobasice i slanine za doručak – ne verujem, kosili su, a godišnje ako su jednom klali svinje sve je bilo super, mada tada je bilo porodica koje to nisu činie. Doneli smo kobasice, krompire, jaje, malo da doručkujemo, ali ne radimo ceo dan kao što sam rekao,” rekao nam je Florijan Popić iz Crne bare.

Žetelački doručak bio je nezamisliv pre početka radova, pa je svako donosio od kuće ono šta je imao da utoli žeđ i makar malo zavara glad pre nego što upeče najjače sunce nad ovom našom banatskom ravnicom.

-„ Ovde ovako i ja isto kosim i ovde sam treći put. Doneli smo luk, mali tako zove, slaninu, hleb domaći, paradajz, krompire, i kuvana jaja,” dodao je Ričard Fekete iz Sajana.

-„ Nama je jako važno da ovo možemo da organizujemo i ako imamo male ekipe, kod nas u selu, mestu našem, kulturnom društvu, mladi su zainteresovani za održavanje tradiicje, ovi koji igraju folkloru sad su u dve ekipe i hoće i ovo da isprobaju i prošle odine su oni kosili, i kažem, sedam ekipa učestvuje danas, četiri su iz Sajana i tri sa strane iz Crne Bare, Mađarske i Sente,” nadovezala se Šara Benjocki, predsednica KUD-a ,,Adi Endre”.

-„ To je prilika da se predstavi kako su nekada radili ljudi i kako su došli do prvog, odnosno novog hlba. To je u ono vreme bio dan radosti, kad su počeli žetvu i dan zajedništva, to su bili poslovi koji su iziskivali više radne snage i oni su u to vreme radili zajednički, porodice, prijatelji i komšije. Jako je važno da očuvamo narodne običaje i tradiciju da to prenesemo mladim generacija da vide kako se to nekad radilo i da znaju više ceniti posao poljoprivrednika” podsetio je Zoltan Tot, predsednik Saveta MZ Sajan.

Naša banatska ravnica, sa svojim beskrajnim poljima i bogatom kulturnom baštinom, ponovo je pokazala kako tradicija može živeti i u modernom dobu, povezujući nas sa korenima i inspirišući nove generacije da čuvaju i neguju nasleđe naših predaka. -„ Žetelačke svečanosti su nešto po čemu je Sajan prepoznatljiv i ono što je naravno značaj ovakvih manifestacija, pa i ove današnje, osim što čuvaju i neguju od zaborava običaje koje ne smemo dozvoli da se zaborave negujući tradiicju sa ovih prostora, na ovaj način promovišemo i neke zaboravljene vrednosti kod starih će to sigurno evocirati uspoemen na neka stara zaboravljena vremena u znaku zajedništva i okupljanja, negovanja pravih porodičnih vrednosti muislim da se nalaze u osnovi ove manifestacije,” poručila je Dijana Jakšić Kiurski zamenica gradonačelnika.