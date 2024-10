Oprez roditelji! Srbijom hara prevarant koji učenicima nudi usavršavanje francuskog jezika u Francuskoj

Gostujući u jutarnjem programu Happy televizije, dve majke su ispričale ovu filmsku priču, a zahvaljujući glumi za Oskara, nisu mogle ni slutiti šta se krije iza ponude za koju su verovali da je dobra prilika za njihovu decu da usavrše znanje francuskog jezika.

Putovanja se ne realizuju, jer ih u poslednjem trenutku otkazuje pod izgovorom bolesti uz obećanje da će im novac biti vraćen. Pojedini roditelji su uspeli da povrate novac, dok druga grupa i dalje čeka.

Ovu prevaru već neko vreme organizuje profesor francuskog jezika iz Niša, N.J. (slika ispod, izvor: oštećeni roditelj)



Kako nam je majka jednog deteta iz grupe koja je trebalo da putuje u Francusku, Zorana Šijan Oborina, ispričala, on je došao u školu, Prvu beogradsku gimnaziju, i ponudio učenje francuskog jezika u Francuskoj, za šta su Zorana i još oko 40 roditelja odvojili novac, ne sluteći da do putovanja neće doći, jer se profesor N.J predstavio kao profesionalac koji je već imao iskustvo u organizovanju ovakvih putovanja. Dodatno poverenje ulilo je i to što je na ovo putovanje hteo da povede i profesorku francuskog jezika koja deci predaje u okviru redovne školske nastave, za koju roditelji imaju samo reči hvale. Ona je u ovoj priči samo kolateralna šteta, čiji je autoritet mogao biti narušen, te je I sama postala žrtva prevare. Zorana napominje da sama škola nije imala nikakve veze sa samom organizacijom putovanja, već je kompletan aranžman bio u rukama N.J firme, čije je sedište u Nišu. Cena aranžmana je iznosila nešto više od 600 eura po detetu, što je za ono što im je ponuđeno bilo prilično povoljno, a samim tim i primamljivo velikom broju roditelja. Pod izgovorom da je potrebno što pre kupiti avio karte, N.J je insistirao na uplati prve rate, što su roditelji i učinili. Ugovore su dobili na mejl, a već na prvom sastanku koji je trebao biti organizovan u januaru, N.J se nije pojavio, pod izgovorom da je u bolnici, a kao dokaz priložio je medicinsku dokumentaciju.



Roditelji ni u januaru, kada je susret sa N.J otkazan, nisu ništa posumnjali, sve do polovine istog meseca, kada dnevni list Kurir objavljuje tekst o nezadovoljnoj deci koja su bila u Francuskoj. Tada su shvatili da nisu prvi koji su naseli na povoljni aranžman i da je profesor N.J već iskusan u malverzacijama. On je to pravdao bahatošću dece bogatih roditelja, koja su navikla na luksuz. Iako je to roditeljima već postalo sumnjivo, i sami su ga pravdali “pa dobro hajde, različiti smo svi, nekome nešto odgovara nekome ne odgovara“. Tako su uplatili i drugu ratu a i pun iznos. Polovinom februara 2024. godine, putovanje je zvanično otkazano. Kao razlog otkazivanja je naveo cene avio karata koje su poskupele i prevoz autobusom koji nije mogao da organizuje, ali je u otkazivanju putovanja naglasio da će roditeljima biti vraćen novac.

Prvomajske praznike koje je deca trebalo da provedu u Francuskoj, proveli su u jurnjavi za N.J, koji je prestao da im se javlja.

Kako bi smirio tenzije, najglasnijim roditeljima je vratio 150 eura ali tada kod roditelja izaziva nezadovoljstvo, sumnje, slušajući razne izgovore koji se kose sa zdravim razumom, što je Zoranu naveo da ode u Niš i potraži ga lično. Menjao je broj telefona, izašao iz viber grupe, govorio da čeka da mu se odobri kredit, a čitava borba sa njim za povratak novca trajala je oko 40 dana. Samo zahvaljujući upornosti i jedinstvu, roditelji su uspeli da povrate uplaćeni novac.

Zorana je dodala da veruje da nije hteo da ih prevari u startu i da je moguće da je upao u problem sa predhodnom grupom zbog promene hotela, te je njihov novac iskoristio da pokrije te troškove a da onda njima nije mogao da kupi avio karte jer je novac bio potrošen.

U međuvremenu javili su im se roditelji iz Karlovačke gimnazije, koji u sličnom vremenskom periodu prolaze identičnu situaciju, te zaključuju da je on novac uzet od grupe iz Karlovaca iskoristio da vrati roditeljima iz Beograda. Dodaje da su planirali da izađu u medije sa ovom pričom kako se ne bi desilo da još neko bude prevaren na isti način kao oni.

Identičnu priču ispričala je i druga majka, Ivana Savić, majka deteta starijih razreda osnovne škole, koja je prevarena na isti način od strane iste osobe kao jedna od 17 roditelja. Komični momenat celoj priči daje činjenica da je istu priču prodao i ovoj grupi roditelja. Razlika je samo u nazivu škole i u razlogu otkazivanja, što je u ovom slučaju bilo njegovo zdravstveno stanje i nemogućnost da nađe adekvatnu zamenu. I njima je obećao je da će im novac biti vraćen do 1. Septembra, sa tom razlikom da je isti aranžman njih koštao oko 1100 eura. Do današnjeg dana, to nije učinio.

Roditelji iz osnovne škole Ujedinjene Nacije žele da N.J stanu na put, kako bi prestao da vrši ovakve prevare, bile one slučajne ili sa namerom. Zato su kao grupa roditelja angažovali advokata, koji je sa N.J u kontaktu, u pokušaju da vansudskim putem naplati novac. Osim advokata, sa njim su u svakodnevnom kontaktu i roditelji i jedna nastavnica, ali za sve ovo vreme, osim izgovora da je firma u stečaju, da daje privatne časove da zaradi da počne da vraća novac, da čeka da mu banka odobri kredit, nisu ništa dobili.

Nakon svega što su prošli, oštećeni roditelji se i dalje nadaju svom novcu, ali ističu da su svesni da je prava šteta mogla da usledi u slučaju da je kako – tako do putovanja u Francusku došlo, jer se postavlja pitanje šta bi se dogodilo njihovoj deci da su otputovali u Francusku. Jedno je sigurno – bili bi prinuđeni da se snalaze sami, pa bi silom prilika, vrlo verovatno i tečno progovorili francuski jezik.

(Izvor: Novosadska TV)