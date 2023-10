Otvara se 73. sezona teatra

Nova pozorišna sezona otvara se premijerom predstave koja će biti održana u četvrtak u kikindskom Narodnom pozorištu.

„Džepovi puni kamenja” je predstava kojom će nova pozorišna sezona zvanično biti otvorena. Sa početkom u 20 časova u četvrtak, moći ćete da pogledate pozorišni komad koji nudi dobru zabavu, puno smeha, a uverljivi glumci očekuju veliki odziv sugrađana.

-Radnja filma je sledeća: Holivudska filmska ekipa došla je u malo živopisno Irsko selo u ruralnoj oblasti da snimi film, veoma stereotipno prikazujući sve te ljude. Specifičnost komada i ove predstave jeste da, citiraću spisateljicu „Statisti postaju zvede, a zvezde postaju statisti”, ovo je priča o dva čoveka, veoma različita koje Nikola i Vlada divno tumači. Dvojica statista Džejk i Čarli koji su nikogovići, nemaju ništa, nemaju gde da odu, nemaju kud da se denu, a sanjaju neke velike snove. To je priča snovima, o tome kako se snovi ostvaruju, priča o iskupljenju, o potrazi za smislom jednog malog čoveka i njegovom pravu da sanja i onda ćemo možda, nadam se, shvatiti da te daleke i prelepe obale Keria možda nisu toliko daleko od jednog usamljenog, ali lepog, uspavanog Banatskog gradića, rekao je reditelj Rastislav Ćopić.

-Rad sa Rastislavom je nešto posebno. Kada dolazite na probe radosni i veseli i željni da radite, to sve govori, dodao je glumac Nikola Joksimović.

-Siguran sam da će ovo biti posećena i dobra predstava. Što se tiče samog rada na predstavi meni je ovo do sada bio najveći izazov od kad se bavim ovim poslom. Prvi put sam se susreo sa tim da igram više likova odjednom i uvek sam se plašio kako će to izgledati, da li sam ja u stanju da se posvetim svim tim ljudima odjednom. Međutim, sa kormilarom kakav je naš Rastislav i celom ekipom ljudi koji su u ovom pozorištu, imali smo podršku i bio sam bezbrižan jer sam znao da cela firma radi za ovu predstavu. Sa takvim veetrom, sve je bilo lako zaključio je glumac Vlada Maksimović.

-Dok smo se Rastislav i ja dogovarali koji ćemo tekst raditi on je imao neke zaista sjajne ideje, međutim, ipak smo se odlučili da to bude ovaj tekst. Iako na prvi pogled Irsko selo filmski set, nekako čudno može da zvuči Kikinđanima, ali mislim da će se svako od nas pronaći u ovom komadu jer je to priča o običnim malim ljudima iz malog mesta, koji sanjaju velike snove i svako od nas je, sigurna sam, ponekad bio i Džejk i Čarli. Ovo je jedna zaissta inetersantna komedija, dodala je Milena Živkov direktorica NP Kikinda.

Redovna cena ulaznica iznosi 400, a sa popustom dve stotine dinara. Premijerne cene ulaznica iznose 800 dinara i za njih popusti ne važe. Ovo je 343. premijera Narodnog pozorišta i njome se otvara 73. sezona teatra.