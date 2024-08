Petogodišnja Nika Beleslin: Zvezda konjičkog sporta i ponos Konjičkog udruženja ,,Banat”

Nema sumnje da je petogodišnja Nika Beleslin prava zvezda u svetu konjičkog sporta. Kao jedna od najmlađih članica konjičkog udruženja ,,Banat”, Nika je zajedno sa svojim vernim ponijem Mrvicom već osvojila brojne nagrade na fijakerijadama širom zemlje. Ipak, osim sportskih uspeha, Niku izdvaja njena iskrena i čista ljubav prema konjima, koja je prepoznata i cenjena u udruženju. Ova mlada talentovana devojčica svojim uspehom i predanošću osvaja srca svih ljubitelja konjičkog sporta.

-„ Ja kad sam bila mala, onda sam ja imala igračke konje, pa sam se zabavljala uz te igračke, pa su mi onda tata i deda kupili konja. Hranim je ovasom, kukuruzom, travom, detelinom, svašta još,” rekla nam je Nika.

-„ Deca poput Nike i sva ostala deca koja se druže sa nama u školi jahanja, mnogo su smirenija, interesantnija…konj je plemenita života, konj oseti dete, potrebu deteta, sve ostalo….svi ti konji koji su u školi oni su pripitomljeni, u tom su uzrastu sa decom, izezetno dragi, jedan drugog priželjkuju, spajaju…imaju istu draž, želju, sve ono što treba deci. Životinja poput konja sa detetom je izuzetno dobar spoj. Znate i sami, razvija se motorika, retorika, sve što treba detetu, može da se nauči na konju. Kada svi krenu da jašu, misle da je to lako, sam sklop mišića je kompletan, kompletno telo je uključeno u rad u školi jahanja. Mislim da deca poput Nike, našeg malog dragulja, ne znam kako bih je drugačije opisao ima veliku podršku svojih roditelja, to je jedna porodična tradicija gde je ona samo nastavila to što je nama jako drago i bitno, meni kao predsedniku i svima nama koji smo u klubu,” istakao je Ilija Rađenović iz Konjičkog kluba ,,Banat” Kikinda.

Kao najmlađa ambasadorka konjičkog udruženja ,,Banat”, Nika ne samo da osvaja medalje već i inspiriše i motiviše druge da se upuste u ovu prelepu disciplinu. Sa njenim neprekidnim usponom, možemo samo očekivati da će u budućnosti još više doprineti razvoju konjičkog sporta i biti uzor mnogim generacijama koje dolaze.