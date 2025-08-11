Picula pod vatrom i iz Nemačke: Evropski izveštaj o Srbiji piše čovek koji veliča progon Srba!

Prvi koji je otvoreno prozvao Piculu i zatražio njegovu hitnu smenu jeste Rainer Rotfus, portparol za politiku ljudskih prava stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu!

Dok srpska javnost danima s pravom protestuje zbog skandalozne ratne objave Tonina Picule, čoveka koji se predstavlja kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, sve više reakcija stiže i iz samog srca Evrope.

Prvi koji je otvoreno prozvao Piculu i zatražio njegovu hitnu smenu jeste Rainer Rotfus , portparol za politiku ljudskih prava stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu.

U izjavi za nemačke i srpske medije, Rotfus je bez ustezanja rekao ono što zvaničnici EU uporno izbegavaju:

“Piculin nastup snažno dokumentuje licemerje takozvane zapadne zajednice vrednosti. Tonino Picula mora podneti ostavku kao izvestilac EP za Srbiju.”

Ali nije se zaustavio na tome.

Rotfus je naglasio da najnovija dešavanja na Kosovu – gde se svakodnevno dešavaju provokacije i politička represija nad Srbima – jasno osvetljavaju dvostruke aršine koje EU primenjuje kad su Srbi u pitanju. Posebno je ukazao na politički motivisano hapšenje srpskog zvaničnika Igora Popovića: