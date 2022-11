Po prvi put u Kikindi, “Eko gradnja” održavaće puteve u zimskim uslovima

Iako ulazimo u poslednju nedelju novembra, zbog temperatura nemamo utisak da je zima pred nama. Ipak, kalendar ima svoj raspored, a danas je po planu održana Smotra zimske službe.

Ove sezone, posao je poveren, po prvi put kompaniji „Eko gradnja“.

Ove zime, ukoliko snega bude, a nadamo se da hoće, po prvi put na delu videćemo kako kompanija Eko gradnja održava zimske puteve. Prvi put tenderom im je dodeljen ovaj posao u kikindi iako godišnje održavaju više od 500 kilometara puteva, uglavnom po Vojvodini. Na smotri zimske službe, Zoran Bjelan tehnički direktor, predstavio je rapoložive mašine.

– Svu potrebna mehanizaciju koja je po operativnom planu zimske službe imamo, kamione, gredere, uterivače, buldozere, miniuterivače, unimoge, sve što nam je propisano je na raspolaganju. Soli imamo negde 100 tona na lageru, dat je nalog za nabavku dodatne količine, očekujemo uskoro da stigne tako da što se tiče materijala i kamenih agregata što idu u mešavinu, ima ga dovoljno , kaže Zoran Bjelan, tehnički direktor „Eko gradnja“ D.O.O.

Za održavanje puteva u zimskim uslovima, Grad Kikinda izdvojio je 15 miliona dinara.

– Po onome što možemo da vidimo, spremni dočekujemo zimsku sezonu. Postoje tri prioriteta, to je oko 97 km u prvom prioritetu, to je nama najvažnije, putevi do mesnih zajednica, prsten oko Kikinde, do bolnice, domova zdravlja, do policije i drugih najvažnijih insitucija, sve je to u prvom prioritetu. U drugom prioritetu su putevi do škola i vrtića i to je zajedno oko 130 kilometara, rekao je Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Zrenjaninskoj firmi „Eko gradnja“ jeste prvi put povereno održavanje puteva u zimskoj sezoni, ali na području grada već su obavljali i imaju nekoliko aktivnih gradilišta.

– Dugi niz godina prvo postojimo, drugo radimo. Nema potrebe da brinete, radnici su iz Kikinde, oni vole svoj grad, dobro ga poznaju i verujem daće sve od sebe da ga očiste kako treba, ističe Bjelan.

Kada se čiste ulice i staze ispred kuće nije nam do snega, ali na drugoj strani, kada je u pitanju dečija radost i praznična atmosfera snegu se i te kako radujemo. Po najavama meteorologa, narednih deset dana snežnih padavina zasigurno neće biti, ali je pred nama duga zima. Sa koliko snega, verovatno u proseku prethodnih desetak godina.