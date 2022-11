Počela novogodišnja euforija: Na gradski trg Deda Mraz postavio ,,Kutiju želja”

Crvena škrinja koja ispunjava želje počela je da se polako puni. Deda Mraz je uz pomoć svojih vilenjaka na platou ispred Gradske kuće doneo Kutiju želja koja će biti postavljena sve do 11. decembra za sve mališane od 1 do 10 godina iz Kikinde i svih devet okolnih sela koji mogu da mu pišu. Simpatičnom deki u crvenom odelu i ovoga puta naši najmlađi sugrađani priredili su nezaboravan odbor za doček.

S prvim sumrakom, belobradi deka u crvenom odelu uz pomoć svojih vilenjaka vozeći se kočijama doneo je Kutiju želja koju je zatim postavio u kućicu koja se nalazi ispred Gradske kuće. Kutija koja ispunjava želje biće postavljena sve do 11. decembra za sve mališane od 1 do 10 godina iz Kikinde i svih devet okolnih sela koji mogu da mu pišu i šalju svoje novogodišnje želje. Kako to obično i biva, Deda Mrazu su se najviše obradovali naši najmlađi sugrađani. Tradicionalnu akciju podele novogodišnjih paketića organizuje lokalna samouprava uz pomoć brojnih donatora sa ciljem kako bi se našim najmlađim Kikinđanima ulepšali predstojeći novogodišnji i božićni praznici. U pismu za Deda Mraza je uz ime i prezime deteta potrebno navesti godinu rođenja, adresu stanovanja I kontakt telefon roditelja ili staratelja. U toku prethodne godine, kikindski deda Mraz je bio i više nego vredan pa je tako uz pomoć svojih vilenjaka uspeo da podeli oko 6.000 paketića.