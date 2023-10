Pohađanje večerenje škole promenilo je život sugrađanke Sanje Adamov

U OŠ u „Ruskom Selu“ realizuje se program Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Podršku polaznicima pruža Nacionalna služba za zapošljavanje.

U večernjim satima, baš kada su osnovnci završli popodnevnu smenu, dolazimo u Rusko Selo, u školu „Gligorije Popov“. Dan za zaposlene se nije završio jer nastava i dalje traje. Sada svoje časova imaju polaznici programa NSZ Funkcionalnog osnovnogobrazovanja odraslih. Ovaj model obrazovanja podrazumeva da odrasla osoba istovremeno stiče osnovni i odgovarajući oblik stručnog obrazovanja. Šest godina unazad ovakav vid pohađanja nastave uvršten je u redovan sistem obrazovanja. Odvija se u tri ciklusa u trajanju od po godinu dana, tako da se u prvom stiče osnovna funkcionalna pismenost, u drugom osnove opšteg obrazovanja, a u trećem osnove ključnih i stručnih kompetencija.

– Predviđeno je da se za godinu dana završi po jedan ciklus. Prvi ciklus obuhvata polaznike koji nemaju završena prva četiri razreda Osnovne škole, ili nikada nisu ni pohađali školu. Drugi ciklus obuhvata polaznike koji imaju završen četvrti i peti razred, znači završavaju peti i šesti razred i u trećem ciklusu su polaznici koji imaju završen 6. i 7. razred što bi značilo da za tih godinu dana završavaju 7. i 8. razred. Nakon nastave izlaze na završni ispit i time završavaju Osnovnu školu. Prošle godine smo imali 58 polaznika u sva tri ciklusa, od toga 41 polaznica. Završilo ih je uspešno 35, što je oko 60 posto. Ove godine imamo 45 polaznika, raspoređenih u tri ciklusa, ot toga 32 žene i starost polaznika je oko 33 godine. Nisu to samo ruskoselci, dolaze nam polaznici iz Kikinde, Bašaida, Banatske Topole, Novih Kozaraca, a prethodnih godina bilo ih je iz drugih mesta, recimo iz Sajana. Jedna od naših bivših polaznika Sanja Adamov uspešno je završila treći ciklus, veoma je zadovoljna time što je uradila nešto za sebe, kao i atmofereom koja je ovde bila prisutna, i ona će Vam preneti svoje utiske, kaže Marija Popović, andragoški asistent OŠ „Gligorije Popov“ iz Ruskog Sela.

– Životne okolnosti su navele da nisam završila osmi razred. Došlo je jedno dete, drugo, treće i sve sam računala da mi neće osnovna škola ni trebati. Međutim, kako život zna da izrežira, naveo me da moram da završim osnovnu školu da bih dobila posao. Prvo me je bilo sramota što sam sebi to dozvolila, ali sad sam ponosna na sebe što sam završila tih 8. razreda, da me niko ne gleda sa nipodaštavanjem. Dobila sam posao, imam svoju platu. Većina u okruženju me nije podržavala, jer je kod nas to tabu tema, ali volela bih da ja budem podsticaj za one koji razmišljaju da li da završe školu. Volela bih i srednju školu da upišem, ali nažalost ne mogu da izdvojim finansije za to, kaže Sanja Adamov, nekadašnja polaznica ovog vida obrazovanja.

Radno je na času u ruskoselskoj školi. Tokom naše posete učili zadatak je bio savladati rad sa mikroskopom, upoznati se sa njegovim delovima, uočiti oblike, veličine i strukture ćelija mikroorganizama. Osim u ovoj, ova mera NSZ sprovodi se na teritoriji Filijale Kikinda u još 4 škole u Senti u OŠ „Petefi Šandor” uOŠ „Novak Radonić” u Molu, mokrinskoj školi „Vasa Stajić”i „Temerkenj Ištvan” u Tornjošu. Za školsku 2023./2024. potpisano je dakle 5 sporazuma o realizacija programa, doneto je 5 odluka za 70 lica i sklopljeno je 70 ugovora za 70 lica. U školi u Ruskom Selu program se realizuje od 2011.godine.

– To je tada bio projekat „Druga šansa” i stvarno je to šansa da lica starija od 16 godina završe ossnovno obrazovanje. Imamo sjajnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u partnerstvu sa njima radimo informisanje, tako dolazimo do polaznika. Ovde ne dobijaju samo diplomu već ovde stiču samopouzdanje i to prenose na svoju podrodicu i decu. Kod nas je Osnovno obrazovanje u večernjoj školi završilo oko 200 polaznika, kaže Aleksandra Felbab, direktorica OŠ „Gligorije Popov“ iz Ruskog Sela.

NSZ prati realizaciju programa i snosi troškove prevoza, za lica koja nisu iz mesta gde se nastava realizuje. Korisnici programa su u obavezi da redovno pohađaju nastavu, kako bi na kraju školske godine polagala završni ispit i dobila uverenje. Po završetku osnovnog obrazovanja odraslih, polaznici dalje imaju mogućnost da se uključuju u stručne obuke. Evo i konkretnih rezultata i efekata: nakon prošlogodišnjeg ciklusa, školske 2022./2023. godine, radni odnos je zasnovalo 19 polaznika.