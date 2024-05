Pokrajina za sanaciju osnovne škole ,,Feješ Klara” izdvojila 400 miliona dinara

-„ Najveći problem u školi je krov – znači uslediće sanacija krova, menjaćemo prozore i vrata i podovi će biti sanirani. U drugoj fazi radova menjaće se vodovod, struje, lift će biit napravljen za osobe sa specijalnim potrebama, dvorište će biti sanirano i cela škola će zasijati u nekom novom sjaju,” rekla nam je direktorica OŠ. ,,Feješ Klara” Hermina Čemere.

Ova investicija predstavlja značajan korak ka unapređenju obrazovnih uslova i infrastrukture u Kikindi, te će doprineti stvaranju modernijeg i sigurnijeg školskog okruženja, naglasio je Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara koji je sa svojim saradnicima posetio školu sagrađenu još 1812. godine.

-„ Danas sam na banatskoj turi, obišli smo ukupno deset naselja na Banatu u toku današnjeg dana, pa između ostalog i na teritoriji grada Kikinde. Konkretno u Sajanu i u samom gradu Kikindi, u Sajanu smo obišli Dom kulture i uvideli da jedno takvo mesto može da bude središte jedne cele zajednice jer tamo ima i Vatrogasnog društva, ribolovaca, Biblioteke,Pozorišta… meštani su složni i mogao sam da vidim lep primer kako iz jedne male zajednice može da se napravi jedno lepo čudo. A u Kikindi smo pre svega u školi,,Klara Feješ” koja je značajna ne samo za Mađare u Kikindi, nego za sve građane Kikinde. Ja sam se malo i našalio, škola je izgrađena 1812. godine, te godine je Napolen krenuo u pohod na Rusiju, znači dosta je davno bilo i od te godine u kontinuitetu funkcioniše škola u ovoj zgradi. Ono što me izuzetno raduje to je da je na inicijativu još Ištvana Pastora, Pokrajinska vlada obezbedila 400 miliona dinara za obnovu i rekonstrukciju škole. Mislim da je to potpuno opravdano, u toku je javna nabavka a ako sve bude bilo kako treba, tokom raspusta moći će da krenu i radovi na obnovi škole,” istakao je Pastor.