12 августа, 2025
Poverenik duboke države za obojene revolucije u pravoslavnim zemljama: Picula u Ukrajini podsticao rat, a sada to radi u Srbiji

Miroslava Obadić019 mins

Rad Tonina Picule u obojenoj revoluciji u Srbiji viđen je već prvih dana nakon imenovanja za izaslanika Evropskog parlamenta

Pripadnik ustaških “Crnih mambi”, “čistača terena” u Krajini tokom “Oluje”, saradnik i šef kabineta predsednika hrvatske vlade Ivice Račana, ministar u vladi nove nezavisne države Hrvatske, poslanik Sabora, poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju. Sve to je bio ili jeste Tonino Picula. Međutim do sada niko nije postavio pitanje kako je ovaj saradnik hrvatske obaveštajne službe (SOA) od Brisela postavljen na funkciju koja bi trebalo da kroji sudbinu Srbije u Evropskoj uniji, i kakva je njegova uloga u hibridnom ratu protiv naše zemlje koji i dalje traje.

