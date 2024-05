Povratak tradiciji: Koncert Braće Teofilović oduševio kikindsku publiku u Narodnom pozorištu

Braća Teofilović, poznati kao izuzetni čuvari bogatstva drevne srpske i balkanske vokalne muzike, nedavno su odžali sjajan koncert pred prepunim Narodnim pozorištem. Njihova muzička virtuoznost i posvećenost tradiciji oduševila je publiku I u Kikindi. U kolektivnom pamćenju naroda, mnoge od pesama koje izvode bile su dugo vremena skrivene, dok su mnoge druge potpuno zaboravljene ili sačuvane samo u fragmentima. Međutim, zahvaljujući predanosti braće Teofilović, ove dragocene melodije ponovo su pronađene i vraćene životu.

-„ Drugi put smo u Kikindi posle 12, 13 godina i pamtim ovaj grad po ravnom. Mi stvaramo muziku koja postoji ali na neki svoj način i objedinjujemo prošlo vreme – to su pesme sa juga, Kosova, zašpadna, istočna Srbija i to su neki programi koji su bili zastupljeni i u Narodnom pozorištu,” rekao nam je Radiša Teofilović.

-„ Ovo je 30 godina našeg rada i pripremili smo persek onoga što smo stvarili u prethodnih 30 godina, prepremili smo pesek svega što smo do sada radili. Tajna je u nastanku pesme, kada danas gledate kako one nastaju brzo nestaju, a kada neko utka tugu, patnju, ljubav, duboke emocije, traični slučaj, da je objedini kroz melodiju, ritam i stihove, znate da je to jedan poseban kvalitet koji može da traje,” nadovezao se Ratko Teofilović.