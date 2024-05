Od danas nova sauna u SC ,,Jezero” počela sa radom, rekonstruisane i svlačionice

Sportsko-Rekreativni Centar “Jezero” u Kikindi dobio je novi sjaj nakon uspešno završene rekonstrukcije važnih delova objekta u delu zatvorenog bazena. Posle pažljivog osluškivanja potreba sugrađana, sauna i bazenske svlačionice unutrašnjeg bazena sada su potpuno renovirane i od danas spremne da pruže vrhunski doživljaj korisnicima. U odnosu na prethodnu, sada se nalaze tri ultramoderne infracrvene saune obezbeđene od strane firme sa kojom SC ,,Jezero” uspešno sarađuje, dok je u ove namene iz budžeta grada izdvojeno oko 3 miliona dinara.

-„ Faktički renovirali smo deo gde je bila stara sauna i sada kako ja to volim da kažem nakon raznih sugestija sugrađana uspeli smo da potpuno rekonstruišemo prostor i nabavimo nove saune, tako da će od danas naši sugrađani moći d auživaju. Radiće radnim danima od 9 do 17 a vikendom od 10 do 17 časova, karta će iznositi 500 dinara uz koju ljudi mogu da koriste i bazen. Pored same saune, želimo da se pohvalimo da smo uradili i adaptaciju bazenskih svlačionica kojima negde zatvaramo celinu započetu 2021. godinu. Rešen je i višedecenijski problem na koji su se Kikinđani takođe žalili – to je promaja, hladan vazduh u zoni tuševa, to je sada prevaziđeno sa zidnim pregradama, tako da je sada potpuni ugođaj na bazenu. Aktivno se radi na instalaciji sistema dojave požara, po nalogu protivpožarne inspekcije tako da sada ispnjavamo i te kriterijume važne za sve naše sugrađane,” istakao je Dejan Pudar, direktor SC ,,Jezero”.

Tokom letnje kupališne sezone koja zvanično počinje 22. juna, sauna u zatvorenim bazenima neće raditi, već isključivo mimo letnje sezone.