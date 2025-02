Pravilna zimska rezidba – siguran je put do zdravih stabala

Stručnjaci ističu da je pravilna zimska rezidba ključna za zdrav razvoj voćaka i dobar rod. Ovim postupkom postiže se ravnoteža između plodnosti i rasta biljke, ali je važno izbegavati neadekvatne rezove koji mogu naneti više štete nego koristi. Prema preporukama agronoma, bolje je preskočiti rezidbu nego primeniti pogrešnu tehniku, jer nepravilan pristup može oslabiti biljku i smanjiti prinos.

-„ Ovo je sad neko optimalno vreme za izvođenje zimske rezidbe, to je očetak za voćare, da uđu u svoje voćnjake i osnovna je operacija kako bi se korigovao prinos za ovu tekuću godinu. Mi smo u oglednom zasadu PSS Kikinda, zasad jabuka je na površini od 1 hekatara i imamo zasad lešnika na površini od 1,5 hektar. Sa ovom zimskom rezidbom, koriguju se prinosi, pošto je u voćarstvu jako bitna koleracija između prinosa i prirasta. Zimska rezidba jako je važna operacija zbog korelacije prinosa i prirasta kako bi obezbedili prinose u svakoj godini. Potrebno je napraviti pravilan odnos porasta drvne mase i da imamo prinos. Ako imao mali prinos, ako se to jako puno oreže, onda dolazi do toga da voćka nema rod, a ona mora da hraniva iskoristi na neki način pa imamo jako veliki porast drvne mase što nam stvara problem opet naredne godine. Taj neki balans je potreban, a porast i prinos je najvažnija operacija. Savet voćarima je da obiđu svoje voćnjake pre rezidbe, da pogledaju rodni potencijal i da vide kako je i da li je došlo do formirajna cvetnih pupoljaka pa tek onda da krenu u rezidbu,” ispričala nam je Jelena Kljajić, savetodavac PSS Kikinda.

Kako bi se izbegle greške, stručnjaci savetuju da se voćari pre rezidbe posavetuju sa agronomima ili prisustvuju edukacijama. Pravilno izvedena rezidba donosi dugoročne benefite, dok svaka nepromišljena intervencija može ugroziti prinos i zdravlje biljke.