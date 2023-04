Predstava „Prah” sinoć dva puta izvedena pred punim pozorištem u Kikindi

Sinoć su na sceni Narodnog pozorišta duodramu „Prah” prema tekstu mađarskog pisca Đerđa Špira,pred prepunim gledalištem odigrali naši poznati glumci Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.

– Igramo već šest godina ovu predstavu. Pisan je u sociorealizmu, a meni je smetalo upravo to što je trebalo da snimamo u tom okruženju pa smo to promenili. Nažalost, danas ne možemo da igramo u toj scenografiji. Ovo je putna scenogafija, to je krov gde ovo dvoje jadnih ljudi ima svoj svet i maltene vezu sa spoljnim svetom. Ovde je to kao terasa, recimo. Uživamo, tako je pisano, ona je žena, on muškarac, pisana je iz ugla ženske i muške psihologije. I gde god da smo igrali, od Australije, do Kanade, igrali smo duž cele Evrope, uvek se smeju na istim mestima. Prepoznaju se, rekla je za TV Kikinda Nataša Ninković, glumica.