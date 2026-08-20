Produžen prekid isporuke gasa u delu Kikinde

Zbog produženih radova na rekonstrukciji sekcijskih šahti na uglu ulica Nikole Pašića i Jugovićeve, deo Kikinde biće bez redovne isporuke prirodnog gasa do večeras, 20. avgusta, do 20 časova.

Prekid obuhvata potrošače u Semlačkoj, Vojvode Putnika, Jaše Tomića, Nikole Tesle, Braće Laković, Koste Boćarca, Jugovićevoj, Nikole Pašića, Jovana Popovića, Jugovićevom sokačetu, Vinogradskoj, Teremijskom drumu i Strelištu.