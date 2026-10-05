Vikend na kikindskim putevima: četiri saobraćajne nezgode, četiri osobe povređene

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode. U dve je pričinjena materijalna šteta, dok su u preostale dve četiri osobe zadobile lake telesne povrede. Ukupna materijalna šteta procenjena je na oko 300.000 dinara.

Tri nezgode izazvane su nepropisnim radnjama vozača, dok je u jednom slučaju uzrok bio alkohol.

Tokom kontrole saobraćaja policija je otkrila 249 prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 16 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a trojica su zadržana do 12 sati.

Najviše je bilo prekršaja zbog prekoračenja brzine – 133, dok je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa evidentirano 30 prekršaja. Preostalih 70 odnosilo se na druge saobraćajne prekršaje.