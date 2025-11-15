Raspisan konkurs za subvencije u lovstvu za 2025. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za raspodelu sredstava namenjenih održivom razvoju i unapređenju lovstva u 2025. godini. Ovaj poziv objavljen je na osnovu Zakona o divljači i lovstvu i Zaključka Vlade Republike Srbije od 4. septembra 2025. godine. Za realizaciju projekata u oblasti lovstva opredeljeno je 138,8 miliona dinara. Od tog iznosa, nešto više od 40 miliona dinara namenjeno je za završetak projekata koji su započeti tokom 2024. godine, dok će preostalih 98,4 miliona dinara biti usmereno na finansiranje novih projekata koji će se realizovati u lovnoj 2025/2026. godini. Konkurs je osmišljen sa ciljem da podstakne aktivnosti koje doprinose održivom razvoju lovstva, očuvanju i unapređenju populacija divljači, kao i zaštiti njihovih prirodnih staništa širom Srbije. Podrška obuhvata mere za povećanje brojnosti i poboljšanje genetskih karakteristika divljači, izgradnju i opremanje lovnih objekata i domova, kao i unapređenje infrastrukture u lovištima. Sredstva su namenjena i za modernizaciju monitoringa divljači i staništa, kroz nabavku terenskih vozila, specijalizovane opreme, hrane i lekova, ali i za organizovanje stručnih obuka u oblasti lovstva. Pored toga, predviđene su subvencije koje se odnose na osiguranje, digitalizaciju procesa i unapređenje informacionih sistema. Posebna pažnja posvećena je i lovnim organizacijama na području Kosova i Metohije, koje će moći da konkurišu za nabavku računarske opreme. Konkurs omogućava i finansiranje nabavke opreme za privremeno skladištenje odstravljene divljači, kao i revitalizaciju populacija sitne divljači u lovištima koja su pretrpela štetu usled elementarnih nepogoda. Detaljne informacije o uslovima konkursa dostupne su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume. Ministarstvo poljoprivrede poziva lovce, udruženja, institucije i sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa pravilima i konkurišu za sredstva koja će doprineti očuvanju prirodnih resursa i razvoju lovne privrede u Srbiji.