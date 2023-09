Regionalni centar za talente „Dušan Vasiljev” upsuje novu generaciju polaznika.

Upis polaznika u RCT „Dušan Vasiljev” je u nedelju od 10 časova u prostorijama Gimnazije.

Za upis u novu školsku godinu Centra za telente potrebna je samo jaka volja i ljubav prema nauci. Nastavu mogu pohađati učenici od sedmog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole i sve je besplatno. Upis je planiran u nedelju, 24. septembra u prostorijama Gimnazije „Dušan Vasiljev” od 10 časova.

-Iste su oblasti u pitanju, isti mentori kao i prethodnih godina. Polaznici mogu da se opredele za predmete kao što su fizika, matematika, biologija, geografija, istorija, srpski jezik, psihologija, francuski jezik u koji spada specifična grupa koja nije takmičarska i otvorena je za uzraste od predškolskog do srednjoškolskog, engleski jezik i književnost za srednje škole. Deca od sedmog razreda osnovne škole, pa nadalje spadaju u takmičarsku kategoriju. Dakle, mi radimo sa mladim ljudima koji iskazuju određene talente po različitim naučno-istraživačkim oblastima, to su ona deca kojima je malo ono što dobijaju u regularnim školama i žele da unaprede svoje znanje. Neki od njih imaju priliku da se takmiče na Opštem, potom Regionalnom i na kraju Državnom takmičenju iz određene oblasti, koje će ove godine za osnovce biti organizovano u Pančevu, a srednjoškolce u Čačku. U potpunosti je sve besplatno i zahvaljujem ljudima iz Grada koji imaju razumevanja sve ove godine, rekao je Srđan Srdić rukovodilac Regionalnog centra za talente.

Deo starih polaznika nastavlja da učestvuje u nastavi, a očekuje se dobar odziv novih polaznika.

-Mi imamo izuzetnu grupu za biologiju, tako da ja preporučujem i to za one koji planiraju jednog dana da se bave medicinom. A učenike koji postignu dobre rezultate na Državnom takmičenju očekuje oslobađanje od prijemnog ispita, to je za porodice i učenika velika stvar. Neka dođu i pogledaju, uglavnom svi ostaju, zaključila je mentorka Marija Popović.

Učenici koji na takmičenjima ostvare dobre rezultate, oslobođeni su prijemnih ispita iz tih predmeta iz kojih su se takmičili. Učenički krediti i stipendije su takođe dobar podsticaj za pohađanje nastave u Regionalnom centru za talente, a pre svega želja za unapređenjem sopstvenog znanja.