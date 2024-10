Rok za podnošenje zahteva za IPARD podsticaje za fizičku imovinu u poljoprivredi je 8. novembar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u okviru IPARD III programa, koji se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, sa posebnim fokusom na nabavku novih traktora. Ovim pozivom, poljoprivredni proizvođači imaju priliku da unaprede svoju mehanizaciju i proizvodnju, koristeći subvencije koje pokrivaju značajan deo troškova. Pravo na podnošenje zahteva za podsticaje traje do 8. novembra 2024. godine. Zainteresovani poljoprivrednici mogu konkurisati za sredstva namenjena za nabavku novih traktora, uključujući standardne delove, uređaje i opremu koja je potrebna za poljoprivredne radove, kao i pripadajuće traktorske kabine. Snaga traktora, čija se nabavka subvencioniše, zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje, što omogućava poljoprivrednicima da prilagode investicije svojim potrebama. Konkretno, prihvatljivi su traktori tipa T1 do T5 ili S1 do S5, u skladu sa pravilima o podeli motornih i priključnih vozila, i moraju ispunjavati stroge standarde u pogledu emisije izduvnih gasova. Za ovaj Javni poziv izdvojeno 2, 6 milijardi dinara, a visina podsticaja kreće se između 60 i 75 odsto prihvatljivih troškova investicije. Veći procenat subvencija dostupan je mladim poljoprivrednicima, proizvođačima sertifikovanih organskih proizvoda, kao i onima čija gazdinstva funkcionišu u zahtevnijim uslovima rada Za sve dodatne informacije u vezi sa uslovima i postupkom prijave, zainteresovani poljoprivrednici mogu se obratiti putem telefona Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja, dostupnih svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i putem mejla ipard.info@minpolj.gov.rs.