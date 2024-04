Rukometaši ,,Kikinde Grindex” pobedom nad ,,Kolubarom” izborili majstoricu za ulazak u najviši rukometni rang

U drugom finalnom susretu doigravanja za ulazak u Super rukometnu ligu, rukometaši ,,Kikinde Grindex” uspeli su da izjednače ukupni rezultat finalne serije savladavši ekipu ,,Kolubare” iz Lazarevca rezultatom 22:19. Ovom pobedom, ,,Kikinda” je postavila temelje za dramatičnu završnicu serije, koja će se rešavati u odlučujućoj, trećoj utakmici na terenu ,,Kolubare”. Nakon početne dominacije ,,Kolubare” u prvoj utakmici, Kikinda je pokazala izvanredan oporavak i taktičku superiornost u drugom meču. U izjednačenoj i napetoj igri, prednost je prelazila sa jedne na drugu stranu, ali su rukometaši ,,Kikinde” u ključnim trenucima pokazali veću odlučnost i bolju realizaciju za veliko slavlje na terenu. Nakon mesec dana pauze, za golmana Slavka Miškova koji je proglašen za najboljeg igrača utakmice ovaj meč bio je posebno emotivan.

-„ Uh… ne znam šta bih rekao. Posle mesec dana sam se vratio u ekipu i jednostavno, bez ovih ljudi ovde, to ne bi bilo to. Hvala gradu, hvala klubu, ovim ljudima…ovo jednostavno nema cenu, jednostavno to je to,” rekao nam je Slavko.

-„ Čestitao bih protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri, bila je lepa utakmica, mi smo znali šta nas čeka ovde, a mi sad idemo u Lazarevac da ih pobedimo i uđemo u Super ligu…” nadovezao se Luka Panić.

Finale serije, koje će odlučiti ko će naredne sezone nastupati u elitnom rangu srpskog rukometa, igraće se 9. maja u Lazarevcu. Očekuje se velika borba, s obzirom na to da oba tima imaju po jednu pobedu i veliku želju za napredovanjem u Super rukometnu ligu.

-„ Pre svega izuzetna atmosfera, svaka čast mojim saigračima, videli ste od prvog do zadnjeg minuta borbenost, ponosan sam na sve ovo, bio sam ponosan i u Lazarevcu posle prve utakmice, bez obzira na rezultat,” istakao je trener „Grindeksovaca” Vladimir Cvijan.