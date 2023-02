Rukometaši „Kikinde Grindex“ uspešni na startu drugog dela sezone Arkus Super lige

Na samom startu drugog dela prvenstva Arkus Super lige, rukometaši „Kikinde Grindex“ trijumfovali su nad ekipom „Topličanina“ iz Prokuplja sa 30:25 i tako na najbolji mogući način započeli drugi deo elitnog takmičenja u kom je našim „Grindeksovcima“ primaran cilj opstanak u ligi. Za igrača utakmice proglašeno je novo ime među našim superligašima, a to je Aleksandar Stojanović koji je za Kikindu postigao osam golova. Sa druge strane rukometašicama „Kikinde“ falilo je samo malo više sportske sreće u duelu sa „Medicinarom“ iz Šapca koji je nad timom Dragane Karanović slavio sa svega jednim golom razlike, odnosno rezultatom 26:25. Kikinđanke su na pretposlednjem mestu na tabeli.

Vaterpolisti „Žaka“ nisu mogli da nađu rešenje u meču sa ekipom „Bečeja“ koji je nad Železničarima slavio sa 8:7 i tako uspeo da se sportski revanšira timu Miroslava Munćana za pretrpljeni poraz u prvom delu sezonu. Ekipa se nada da će uspeti da izbori barem jednu do dve pobede kako bi na taj način izborila opstanak u najvišem rangu takmičenja, odnosno Prvoj A ligi.

Odbojkašice „Kikinde 0230“ pobedile su ekipu „Omladinca“ u Novim Banovcima sa 3:2 u setovima na početku drugog dela prvenstva Druge lige sever u kojoj je glavni cilj opstanak u ovom rangu takmičenja. Kada je konkretno reč o ženskoj seniorskoj odbojkaškoj ekipi, novina je da od narednog kola, Dragan Pecarski preuzima mesto šefa stručnog štaba. Odbojkaši „Kikinde“ u nastavku takmičenja izgubili su od gostujuće ekipe „Dunav Volej“ iz Novog Sada sa ubedljivih 3:0 u setovima. Priliku da poprave situaciju dobiće već u narednom kolu na gostovanju poslednjeplasiranoj ekipi ,,Sombora“.

Kuglašice „Kike 0230“ došle su i do 11. pobede i to u 14. kolu Super lige savladavši domaći „Singidunum“ u Beogradu sa 6:2 i 123 čunja razlike. Kikice su i dalje treće na tabeli sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani „kristal“, a do kraja prvenstva očekuju ih još četiri kola.

Košarkašice „Kikinde“ savladale su u Bačkoj Palanci domaćeg „Delfina“ sa 80:30 te su tako nako 12. odigranih kola sa osam pobeda i četiri poraza uspele da osiguraju plasman za doigravanje prvaka Prve lige Košarkaškog saveza Vojvodine. U Drugoj ligi Vojvodina košarkaši „Slobode“ iz Novih Kozaraca poraženi su od „Marine“ iz Bačke Palanke sa 77:52. Nakon 11 utakmica, Kozarčani su šesti na tabeli. Istu sportsku sudbinu doživeli su i košarkaši „Velike Kikinde“ i to na gostovanju u Apatinu koji je bio bolji sa 87:57. Tim Mirka Bucala je na petom mestu na tabeli sa istim brojem pobeda i poraza.

Foto: ARKUS liga