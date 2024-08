Sa unapređenim agrotehničkim merama porodica Mišković iz Kikinde beleži prinose krastavaca karnišona 11 kilograma po metru kvadratnom

Porodica Mišković iz našeg grada postigla je značajan napredak u proizvodnji krastavaca kornišona. Ove godine beleže izvanredne rezultate, sa prinosom od 11 kilograma krastavaca po metru kvadratnom, što je veliki skok u odnosu na prošlu godinu kada su obilne kiše, oluje i grad pogodili useve. Učinkovitost sezone može se pripisati i upotrebi moderne selektorke, koja je omogućila efikasnije sortiranje i obrade krastavaca.

– „ Proizvodnjom kornišona bavimo se, ovo je treća godina i svaka godina je jedna nova godina kao da ispočetka radimo,zbog samih temperatura i uslova tokom cele godine. Proizvodnjom kornišona se bavimo jer je na veoma malim površinama, može da se izvuče veliki prinos i novčano i po kilogramima, dok je na većim površinama još veća zarada. U odnosu na prošlu godinu koja je bila veoma kišovita i veoma velike oluje, led, ove godine su temperature bile značajno u porastu i bilo je perioda kada je sam sistem za navodnjavanje radio i po pet, šest sati dnevno, ali je bilo veoma naporno održavati biljku u ovim toplotnim udarima. Berba je još uvek u toku, iskreno se nadamo da ćemo dostići 12 kilograma. Prednosti kod uzgoja ove vrste je taj što je otkup zagarantovan, nema dovoljno vremena da bi se ta roba pokvarila i to je jedan proizvod koji lako ide dalje od samog proizvođača. Od juna meseca tu je i selektirka, za to moram da pohvalim firmu ,,Agroprodukt” iz Gospođinaca sa njiam smo u saradnji već dve godne, ali ove godine se dogodio veliki korak unapred da je svim proizvođačima iz Kikinde i okolnim selima, olakčana proizvodnja kornišona. To je zato što, selektirka je ovde, sami proizvođači donose sve krastavce ovde gde se selektira, a u odnosu na prošlu godinu kada smo sami morali da vodimo računa o svom prevozu, ove godine je to mnogo olakšano,” izjavila je Dunja Mišković, proizvođač kornišona. Dragan Vukobrat, poljoprivrednik takođe je zadovoljan prinosima za ovu godinu.

-,, Toplije su noći, krastavac je već izašao, ja radim dole, nisam raio špalir, prinos je kolebljiv, ali ima ga na 300 dužnih metara. Kada je na manjoj površini, ostvari se veliki prihod, to je prednost. Selektirka takođe ubrzava rad, morali smo da nosimo za Gospođince krastvce, ušteda je vremena i novca, ” rekao je Vukobrat.

Ovi rezultati ne samo da ističu predanost i rad porodice Mišković, već i pružaju primer uspeha i otpornosti u savremenoj poljoprivredi. Očekuje se da će ovakvi trendovi nastaviti da se razvijaju, doprinosе rastu i unapređenju lokalne proizvodnje.