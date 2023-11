Saznajte kada će početi a kada biti završeni radovi na izgradnji tržnog centra u Mikronaselju

Četiri meseca nakon potpisivanja ugovora o prodaji zemljišta u Mikronaselju za namenu Tržnog centra, i uklanjanja garaža koje je kasnilo mesec dana, sledi izmeštanje instalacija Telekoma, a potom konačno i početak izgradnje.

Sve nas zanima dokle se stiglo sa izgradnjom tržnog centra u Mikronaselju. Odgovor smo potražili od resornog člana gradskog veća Saše Tanackova.

–RC Europe, Češka kompanija koja je u okviru javne prodaje od Grada Kikinde kupila ovu parcelu, ishodovala je građevinsku dozvolu 28.avgusta ove godine. E sad, to jeste početak svega, ali je neophodno je da se na terenu stvore uslovi kako bi oni počei sa izvođenjem radova. Prva obaveze je izmeštanje instalacija koje postoje na ovoj parceli, konkretno Telekomovi bakarni i opštički kablovi. Investitor će to izmestiti o svom trošku. Oni su u potpupku dobijanja dozvole, sa njima su potpisali ugovor, licencirana firma će izvoditi posao, tako da očekujemo da će najkasnije do kraja ove godine instalacije biti sklonjene što je osnovni uslov za početak radova. Prema najavama investitora, ako vremenske prilike to budu dozvolile, radovi bi trebalo da počnu u februaru, procena je da će trajati između 8 do 10 meseci, tako da bi do kraja 2024.godine na ovom mestu trebalo da prisustvujemo otvaranju tržnog centra, ističe Saša Tanackov, član gradskog veća zadužen za privredu i investicije.

Prema najavama investitora, već krajem naredne godine stare temelje i zapuštenu parcelu zameniće 14 maloprodajnih objekata na 5.400 metara kvadratnih.

– To će biti tipična ponuda kakva je po ritejl parkovima, prodavcnice garderobe, obuće, apoteke, igraonice za decu, kafići, supermarketi, restorani, dakle jedan zaokružen sistem. Istina, ne možemo da pričamo o velikom tržnom centru, s obzirom da ova lokacija to ne dozvoljava, ali imaćemo mogo više sadržaja nego što ih imamo u ovom trenutku u Kikindi, kaže Tanackov.

– Prodaji parcele pristupilo se 01.februara ove godine kada su odbornici svojim glasovima ZA dali saglasnost da se po početnoj ceni od 260.000,00 proda zemljište na oko 11.400 kvadratnih metara. Za kupovinu je bila zainteresovana upravo ova češka kompanija koja je ponudila 284.575 eura, odnosno po kvadratu 2,16 eura više u odnosu na početnu cenu. Nakon potpisivanja prvog ugovora 28.juna, investitor je pomenuo da je njihova ukupna investicija u Kikindi vredna je preko 6 miliona evra. Pre nekoliko dana (u četvrtak 02.11.) potpisan je i aneks ugovora usled evidentnih kašnjenja koja su najpre usledila zbog neizmeštanja garaža u propisanom roku.

– Grad Kikinda je sa vlasnicima nelegalno podignutih garaža, jer su one podignute bespravno, na javnoj površini, bez ikakve dozvole, održao sastanak još 3.aprila, vlasnici tih garaža imali su rok do 15. maja i većina njih je to i učinila za šta posebno zahvaljujemo. Međutim, nekih sedam, osam garaža nije bilo uklonjeno i sa njima smo nekih mesec dana razgovarali da ne bi pristupili onoj nepopularnoj meri, a to je njihovo uklanjanje. To je jedan od razloga zašto se kasni sa početkom radova, jer je plan bio da radovi krenu do zime. To je razlog što nemamo ovde danas mašine, objašnjava Tanackov.

Zaposlenje u budućem Tržnom centru trebalo bi da pronađe oko 100 sugrađana. Pitanje nedostatka parking mesta u Mikronaselju biće delom rešeno izgradnjom ovog prodajnog prostora koje će sadržati oko 100 parking mesta. Stanovnici Mikronaselja imaće mogućnost da se parkiraju besplatno.

Uz izgradnju tržnog centra uporedo će se rekontruistati i deo ulice Mihajla Punina i Zmaj Jovine ulice na koje se TC naslanja. Za tu namenu neophodno je 27 miliona dinara, gde Grad Kikinda snosi 14 miliona, a RC EUROPE 13 miliona dinara.