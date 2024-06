Sedmo okupljanje u Mokrinu pod šeširom Raše Popova: Laureat nagrade ,,Raša Popov” je Joca Adamov dečiji kompozitor

U Domu kulture u Mokrinu, pod šeširom Raše Popova, po sedmi put sjatili su se mladi pesnici, pisci, recitatori i mališani iz vrtića kako bi obeležili 91. rođendan cenjenog vizionara, mađioničara i omiljenog književnika i zvezde dečije televizijske emisije Fazoni I fore uz koju su odrastale brojne generacije. Rođendan jednog od omiljenih pisaca za decu takođe je bio povod da se dodeli plaketa za izuzetne doprinose u stvaralaštvu za decu. Ove godine, poneo ju je Rašin dugogodišnji prijatelj Jovan Joca Adamov, dečiji kompozitor i dirigent čuvene dečije emisije ,,Muzički tobogan”.

-„ Šta da vam kažem u ovom svečanom trenutku, da je izuzetna čast dobiti ovu nagradu, posebno za mene jer sam bio dugogodišnji Rašin velikin prijatelj, izuzetnim, skromnim čovekom, izuzetno obrazovnim i čaronjakom reči. On je umeo tako očaravajuće da govori da prosto smo gutali svaku reč, a sa njim sam u slobodnom vremenu mnogo toga proveo i šta reći osim da je bio jedana izuzetna ličnost i da je bio institucija za sebe, o njemu se može danima pričati iznova. On je imao jedan teatralni izraz i to je i onda krene od kulina bana pa na ovamo, pa nikad kraja priči. Rašo bila bi mi velika čast da od tebe lično primim nagradu, ali u svakom slučaju hvala velika organizatorima za ovu čast koju ste mi priredili,” rekao je Joca Adamov.

Udruženje građana ,,Raša Popov” kao glavni organizator događaja u Rašinu čast organizovao je i pesnički konkurs na temu ,,Ne diraj mi snove” na koji je pristiglo više od 550 radova. U mlađem uzrastu pobednica je Petra Žmonja iz Hrvatske, dok je u starijem sve simpatije žirija osvojio Luka Vasković iz Beograda. Inga Laćarac iz Sremske Kamenice tradicionalni je učesnik istog sa kog uvek ponese neku nagradu. Ovoga puta za drugo mesto.

-„ Kad sam čula samu temu, ,,Ne diraj mi snove” podsetila me je na stihove Vaska Pope, koje mi je još kao maloj baka čitala ,jer su stihovi ,,Vrati mi moje krpice” jedne od njenih omiljenih. U samoj pesmi sam govorila o tome da mi je dosta da ljudi dok ja svoje snove i dalje oblikujem i prilagođavam svojim trenutnim željama, da mi postavljaju pitanja i očekuju da ja na sva pitanja znam odgovore,” ispričala nam je Inga.

-„ Bili smo iznenađeni odzivom, pristigli su radovi iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije gde su srpske dopunske škole takođe slale svoje dopunske pesme, sa svih krajeva sveta, čak i iz Norveške i Danske. To je zaista pokazatelj da ovaj naš konkurs može da dobije epitet međunarodnog,” dodao je Milivoj Bajšanski, član stručnog žirija pesničkog konkursa.

Sedma manifestacija ,,Dan Raše Popova” izrasla je u vrlo značajnu sa godinama.

-„ To dokazuje da je ova manifestacija postala značajna za decu na mapi Srbije i svakako da ćemo se truditi da je podignemo na još nivo i mislim da ćemo u tome uspeti. Predstavljen je i treći zbornik manifestacije koji izdajemo svake godine,” poručio je Živko Ugrenović, predsednik UG ,,Raša Popov”. Događaju je ispred Gradske uprave prisustvovao gradonačelnik Nikola Lukač sa saradnicima. Manifestaciju je organizovalo UG Raša Popov i Mesna zajednica Mokrin, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama Grada Kikinde i Telekoma Srbije. -„ Ovo je uvek lepa prilika da se podsetimo lika i dela velikog i legendarnog Raše Popova koji je jedan od najpoznatijih Mokrinčana uz Miku Antića. Tako da se Mokrin na pravi način odužuje svojim velikanima i imaom priliku da se još jednom podsetimo svih njegovih dela i stvari koje je radio u životu, zaostavštine koju je ostavio nama da je koristimo,” istakao je Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada Kikinde.