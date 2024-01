Situacija uobičajena u Dečijem i Školskom dispanzeru – dominiraju respiratorne infekcije a stigao i veliki kašalj

Sezona respiratornih infekcija je u punom jeku, a kako kažu stručnjaci, stigao je i veliki kašalj. Uprkos izazovima koje donosi ovo doba godine, situacija u Dečijem i Školskom dispanzeru je pod kontrolom, kako nam je potvrdila načelnica dispanzera, dr Dragana Grujić.

– „ Povećan je broj pregleda, ali to je uobičajena slika Dispanzera za januar, februar pa čak i mart mesec. Konkretno, juče smo imali 348 kurativnih pregleda i 35 preventivnih. Nešto veći broj bio je u Školskom dispanzeru, odnosno 182, a 166 pregleda obavljeno je u Dečijem dispanzeru“, istakla je dr Grujić.

Govoreći o simptomima, naša sagovornica kaže da se oni najviše ispoljavaju kroz povišenu telesnu temperaturu koja traje i po nekoliko dana praćena respiratornom simptomatologijom, odnosno bolom u grlu, gušoboljom, kašljem, sekrecijom kao i gastro intestinalnim tegobama koje su i dalje aktuelne. U populaciji je potvrđen i veliki kašalj – simptomi su slični gripu, jedina razlika je kašalj do zacenjivanja. U tom slučaju potrebno je obavezno se javiti lekaru. Jedan od načina kako se možemo zaštiti je vakcinacija.

– „ To je zato što starija deca koja primaju vakcine na taj način štite tek rođene bebice koje ne mogu da se vakcinišu, a u nekim zemljama je vakcina obavezna i za odrasle osobe“, napominje dr Tatjana Pecarski, načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti pri Zavodu za javno zdravlje Kikinda.

Od početka nadzora nad gripom, 1. septembra 2023. godine nad oko 180 laboratorijskih nalaza na grip, 8 je bilo pozitivno. U odnosu na prethodnu nedelju detektovano je još dvoje tipa A takođe kod dece. Radno vreme Dispanzera je od 7 do 20 sati radnim danima, subotom od 7 do 19, a nedeljom od 9 do 17 sati.