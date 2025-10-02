,,Škembe fest” šesti put na Starom jezeru: Varjače ukršta 30 kuvara

Poznato kao bećarsko jelo, škembe čorba, pre šest godina dobilo je svoj festival u Kikindi. Na sever Banata u subotu, na Starom jezeru, doći će tridesetak takmičara iz cele Srbije i regiona, Mađarske i Rumunije, a organizator ,,Škembe festa”, Milorad Šibul, najavljuje najbolji gastronomski događaj do sada.

Svaka družina ima svoju tajnu u kuvanju, zbog čega će biti interesantno da se vidi ko će ove godine odneti pobedu i skuvati nakbolje škembiće, s obzirom da je to prvi put lane učinila jedna žena, Brankica Miškov iz Udruženja multiple skleroze u Kikindi. Niko na kuvanje ove gastronomske poslastice ne dolazi prevashodno da bi pobedio, već najviše zbog druženja i razmene iskustava.

Za mališane ove godine biće pripremljen poseban program, jer je ,,Škembe fest” manifestacija na koju dolazi cela porodica.

Kuvanje je planirano da počne tačno u podne, a predaja uzoraka predviđena je za 15 i 30. Najbolju škembe čorbu biraće međunarodni žiri na čelu sa Zdravkom Anrijem, pobednikom u Mađarskoj, Dragoljub Gajić iz Kruševca i Kikinđanin Goran Đikić. Manifestaciju je podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Grad kikinda i brojni sponzori. Škembići u saftu kuvaju se od goveđeg, jagnjećeg ili svinjskog želuca. Ili ih volite, ili ne volite, nema trećeg.