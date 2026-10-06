Stigla potvrda koju je Srbija čekala – od Beograda do Budimpešte za samo 3 sata, evo kada kreće voz

Beograd i Budimpešta uskoro bi mogli da budu povezani za samo tri sata. Završeno je ključno testiranje mađarske deonice pruge, a očekuje se i datum početka redovnog saobraćaja.

Veliki korak ka uspostavljanju brzog železničkog saobraćaja između Beograda i Budimpešte napravljen je u Mađarskoj. Testiranje pruge u uslovima maksimalnog opterećenja uspešno je završeno, a nakon analize rezultata očekuje se odluka o tačnom datumu početka redovnog saobraćaja, piše Kurir.

Testiranje je sprovedeno tokom vikenda na mađarskom delu trase, bez putnika, ali uz simulaciju uslova koji će postojati kada brzi vozovi počnu redovno da saobraćaju.

Mađarski ministar saobraćaja i infrastrukture David Vitezi potvrdio je da je simulacija vožnje prema planiranom redu vožnje uspešno završena.

Sada predstoji analiza izveštaja i rezultata testiranja. Nakon toga trebalo bi da bude poznato kada će pruga zvanično biti puštena u redovan putnički saobraćaj.

Od Beograda do Budimpešte za oko tri sata

Najveća promena za putnike biće drastično kraće vreme putovanja.

Trenutno putovanje između Beograda i Budimpešte traje približno pet do šest sati, dok bi nakon uspostavljanja brzog železničkog saobraćaja put trebalo da traje oko tri sata.

Na srpskom delu trase vozovi mogu dostizati brzinu do 200 kilometara na sat, dok je maksimalna projektovana brzina na mađarskoj deonici 160 kilometara na sat.

Planirano je da između dva glavna grada saobraća čak 16 brzih vozova dnevno.

To bi značilo znatno jednostavnije putovanje između Srbije i Mađarske, kako za građane koji svakodnevno ili povremeno putuju, tako i za turiste.

Kada kreće brzi voz?

Testiranje bez putnika predstavlja jedan od ključnih koraka pre početka redovnog saobraćaja.

U narednim danima očekuje se završetak analize rezultata, nakon čega bi trebalo da bude objavljen i tačan datum početka saobraćaja.

Zbog toga još nije potrebno navoditi konkretan datum dok on zvanično ne bude potvrđen.

Šta je završeno u Srbiji?

Na srpskoj strani već je završena modernizacija ključnih deonica.

Brzi voz već saobraća između Beograda i Novog Sada, dok je kasnije u rad puštena i deonica od Novog Sada do Subotice.

Preostalo je da se mađarska strana u potpunosti pripremi za redovan međunarodni putnički saobraćaj, čime bi železnička veza između Beograda i Budimpešte konačno dobila potpuno novu formu.

Planirano i dalje povezivanje sa Bečom

Beograd–Budimpešta nije zamišljen samo kao izolovana železnička linija.

U narednoj fazi planira se povezivanje dalje prema Beču, što bi omogućilo da se iz Beograda do glavnog grada Austrije putuje znatno brže nego danas.

Nova železnička veza tako bi mogla da postane važan deo šireg koridora između Srbije i centralne Evrope.

Šta putnici mogu da očekuju?

Ako sve naredne provere budu završene prema planu, najveća prednost biće upravo vreme putovanja.

Umesto sadašnjih pet do šest sati, put od Beograda do Budimpešte trebalo bi da traje oko tri sata, uz veliki broj polazaka tokom dana.

Za putnike to znači bržu vezu sa jednim od najvažnijih gradova u regionu, dok bi za Srbiju i Mađarsku nova linija predstavljala dodatno povezivanje železničkog saobraćaja i lakše kretanje ljudi između dve zemlje.

Posle uspešnog testiranja mađarske deonice, ostaje još završna provera i zvanična potvrda datuma. Ako sve bude išlo prema planu, Beograd i Budimpešta uskoro bi mogli da budu udaljeni svega oko tri sata vožnje brzim vozom.

Izvor: alo.rs