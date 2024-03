Slikarska kolonija u Kulturnom centru okupila dvadesetak umetnica – amaterki iz Kikinde i okoline

Slikarska kolonija u Kulturnom centru koja se organizuje petu godinu za redom, osmišljena je sa ciljem da podstakne kreativnost i saradnju među umetnicama. Tako je ove godine dvadsetak slikarki – amaterki iz Starog i Novog Bečeja, Velikog Sela, Iđoša, Kikinde, Bačkog Petrovog Sela i drugih mesta imale priliku da razvijaju svoje veštine, istovremeno stvarajući nove, trajne veze. Među brojnim radovima koji su nastali tokom ovog vikenda, posebno mesto zauzimaju pejzaži koji odišu duhom Vojvodine, intimni portreti i abstraktne kompozicije koje odražavaju unutrašnje svetove i emocije umetnica.

-„ Prvi put sam u Kikindi i u centru i jako mi se svideo trg. Nisam videla sovu, ali sam zato videla trg gde se zove nalaze. Što se tiče slikarstva – ja sam baš amater i ja to više volim nego što sam slikar, time se bavim dve, tri godine i to preko udruženja „Pero amatera” iz Bečeja,” rekla nam je Daliborka Kojičić iz Bačkog Petrovog Sela, jedna od učesnica kolonije. Ova raznolikost pristupa i tema još jednom potvrđuje slikarstvo kao univerzalni jezik koji prelazi granice i spaja ljude. Slikarska kolonija u Kulturnom centru još jednom je potvrdila da je umetnost snažan most između ljudi, kultura i generacija, te da zajedničkim snagama možemo doprineti očuvanju i promociji bogate kulturne baštine i umetničkog izražavanja.