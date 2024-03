,, Toliko lažnih optužbi i izmišljotina na račun ugrožavanja prava žena i njihovog dostojanstva, mogu da produkuju samo Đilasovi sledbenici” poručuju kikindski naprednjaci

Sada već tradicionalno, lokalna filijala Đilasove stranke, svake nedelje, po direktivi vlasnika, napiše po jedno besmisleno saopštenje. Ove nedelje, pored toga što je besmisleno, je i jezivo!

Toliko lažnih optužbi i izmišljotina na račun ugrožavanja prava žena i njihovog dostojanstva, mogu da produkuju samo Đilasovi sledbenici. Autoprojekcija je čudna rabota, pa tako lokalni đilasovci prepisuju nekome sve ono što bi oni oni radili da su u poziciji. Još gore, prepisuju drugome sve ono što oni jesu radili kada su bili u poziciji. Prilog tome jeste i činjenica, koju nevešto pokušavaju da zataškaju, a to je da im je lider siledžija koji je sopstvenoj ženi pretio da će joj odrubiti glavu, dok ju je tukao pred decom. O tome ni reč nisu rekli. Prećutkuju i to što je lokalni tajkun, Zoran Milešević, nedavno pretio vešanjem ženama, s tim da on ne pravi razliku između žena i muškaraca. Pas s maslom ne bi pojeo gomilu napisanih tvrdnji. Normalnom čoveku takvo nasilje ne bi na pamet palo. Gde ste smislili te gnusne laži? U ruini hotela „Narvik“ ili raspaloj Đilasovoj hladnjači na ulazu u Kikindu? Gospodo iz Stranke slobode i pravde, pobrkali ste lončiće. To što vi ne smete da mrdnete dok ne dobijete dozvolu Zorana Mileševića, dok mu ne prošetate pse, to što branite tajkuna, isključivo je vaš izbor. Da li stvarno mislite da vas ne poznajemo? Nego, recite vi Kikinđankama, šta kaže gazda Milešević, kada će vratiti 220 miliona dinara, koje im je oteo, namenjenih za razvoj grada, izgradnju novog vrtića i dispanzera za žene? Kada planira da sanira ruglo koje je ostavio u centru Kikinde? Kako izgleda „Narvik“, spomenik politike Đilas-Milešević, tako je izgledao i osmi mart u gradu u kom je perspektiva ličila na štenaru. Dan žena jeste i treba da bude obojen posebnom pažnjom prema damama koje su stub porodice i društva, bez čije energije ne bi bilo ni prosperiteta. Srpska napredna stranka, bez razlike, daje poverenje, podršku i važnu ulogu u društvu damama, putem mera ekonomske politike, socijalne politike i zdravstvene zaštite. Zato i uživamo toliku podršku i ponosimo se snažnim i uspešnim ženama, spremnim da na sebe preuzmu svaki izazov. A, vi, gospodo iz Stranke slobode i pravde, ako vas neko ponižava, maltretira, vređa i tera da iz nedelje u nedelju pišete onakve nebuloze, trepnite dva puta i pomoći ćemo vam da se istrgnete iz čeljusti gazda navode iz Službe za informisanje Srpske naredne stranke.