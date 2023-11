Sova patrola na Gradskom trgu izbrojala 230 jedinki sova ušara

Na Gradskom trgu, u srcu Kikinde Sova patrola uspela je da izbroji 230 jedinki sova ušara koje su i ove godine svratile u svoje omiljeno zimovalište na celoj planeti gde će i ostati sve do proleća. Milan Ružić, predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kaže da je to dovojan razlog da budemo zadovoljni s obzirom na to da je reč o većem broju ptica koje zimuju u Kikindi nego što je to bio slučaj ranijih godina.

– „ Brojka je veća u odnosu na prethodne godine, ali ono što je ohrabrujuće jeste da ptice i dalje opstaju, mirne su i prilagođene ljudima. Kikinđani su zaista izuzetni domaćini, a posebno je poznato da sove imaju posebno mesto u Kikindi, što je jedinstveno na planeti. Zbog tih razloga, očekujemo dolazak nove grupe turista, devetoro Britanaca, a turističke ture za posetu Kikindi i sovama već su rasprodate za decembar naredne godine” , izjavio je Ružić.

Manifestacija „Sovembar” Kikindu je stavila na svetsku mapu kao najveće urbano zimovalište sova ušara na svetu, te smo uz bundevu na taj način još više promovisani dodao je Mladen Bogdan, predsednik Skupštine grada Kikinde.

– „ Čast nam je dočekati sve posetioce koji žele da istraže ne samo prisustvo sova, već i sve druge atrakcije koje naš grad nudi. Pozivamo sve zainteresovane da istraže bogatstvo našeg grada, a takođe pružamo neprestanu podršku svim organizatorima koji već godinama rade na promociji događaja „Sovembar‘”, naglasio je Bogdan.

Inače, ornitolozi su 2009. godine u centru grada izbrojali čak 743 sove. U okviru celomesečne manifestacije čiji je glavni cilj edukacija održavaju se brojna edukativna predavanja po osnovnim i srednjim školama, kvizovi znanja kao i promocije knjiga.