Sportski centar ,,Jezero” se uveliko priprema za novu letnju sezonu

-„ Ove godine smo odlučili još ranije, nego što je to uobičajeno da krenemo sa pripremama za letnju sezonu i faktički kada bi vreme dozvolilo da sutra počne letnja sezona mi bi bili spremni. Bazenska postrojenja u Kikindi i Banatskom Velikom Selu veoma su zastarela, tu je potrebna faktički potpuna rekonstrukcija, ali mi u skladu sa svojim snagama uvek radimo na tome da letnja sezona bude održana bez ikakvih problema. Tako će sigurno biti i ove godine,” izjavio je Dejan Pudar, direktor SC „Jezero”.

-„ Ono što se u SC „Jezero” poslednje tri, četiri godine radi gde smo stavili akcenat, to je na uštedi energenata, a dalji planovi i ambiicje usko su vezani sa projektima Pokrajine i Republike, nadamo se da će prepoznati naše potrebe – tu je akcenat stavljen na protivklizne pločice u bazenu i dvoranske svlačionice,” dodaje Pudar ujedno ističući da je jedan od fokusa SC „Jezero” za predstojeću letnju sezonu prevashodno usmeren ka osobama sa invalidetom.

-„ Potrebno je da osobe koje smatraju da ispunjavaju te kriterijume donesu dokumentaciju koja potvrđuje neki stepen invaliditeta u našu Upravu gde se po dobijanju potvrde na recepciji ostvaruje besplatan ulazak. Ono što će sigurno obradovati naše sugrađane, gde smo zaista, ja to volim da naglasim osluškivali potrebe i ono što naši sugrađani traže jeste ta letnja sezonska kartica. Prodaja za ovu sezonu počeće 1. juna i ono što je novitet, važiće do juna naredne godine – to znači da onaj ko kupi karticu za leto, ako mu ostane neki broj ulazaka nakon leta, moći će te ulaske da iskoristi na zatvorene bazene faktički do sledećeg juna,” predočio je Pudar.