Šta Đilasovi i Mileševićevi nadničari pripremaju u Kikindi, pitaju kikindski naprednjaci

Umesto što svake nedelje zabavljaju javnost polupismenim i polusmislenim objavama, Đilasovi i Mileševićevi nadničari bi mogli da saopšte građanima Kikinde šta njihove gazde planiraju da urade sa plenom koga su se u Kikindi dočepali!

Šta misli riđi tajkun Đilas da radi sa hladnjačom na ulasku u Kikindu? Hoće li to i dalje biti deponija za građevinski otpad i štenara umesto hladnjače, za čiju su izgradnju date narodne pare? Dokle njihov lokalni gazda Milešević misli da nekada najbolji i najlepši hotel u Vojvodini drži kao smrdljivu štenaru u čijem se bazenu brčkaju kučići i Miki Panić. Iako kažu da ih Milešević ne razdvaja ni po čemu, nadamo se da se ne brčkaju zajedno. Uzgred, ako vide negde ovu jezivu pojavu, masne kose i čudnog mirisa, neka ga pitaju zašto ga nema po gradu da maše presudama i zašto se sakrio u mišju rupu? I na kraju, kada je o poštovanju ljudi iz Kikinde reč, Milenko je u proteklom mandatu bio predsednik najveće poslaničke grupe. Na ovim izborima nalazio se na petnaestom mestu liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“. I mašinski mozgovi iz Đilasove stranke zaključuju da Jovanov ne zavređuje poštovanje predsednika Vučića. Istovremeno, njima je njihov gazda Đilas na svojoj listi dao jedno od ukupno 250 mesta i to izuzetno visoko i važno 165. mesto, ali to je, valjda, pokazatelj velikog poštovanja i izraz bezgraničnog poverenja. Dakle, petnaesto mesto i mesto predsednika poslaničke grupe je pokazatelj nedostatka poštovanja i poverenja, dok je 165. mesto odraz poštovanja i poverenja. I to im sve ima smisla i logike. Mora da su pušili Bodrožićeve cigare kad su došli do takvog zaključka. Na kraju, toliko ih je gazda Đilas „ispoštovao“ da će Milenka i naredne četiri godine gledati samo na televiziji, a Narodnu skupštinu će moći da posete samo turistički, a do tada, neka saopšte narodu u Kikindi dokle misle da urnišu Narvik i devastiraju hladnjaču, umesto što se javno razmeću neznanjem i glupošću, navodi se u saopštenju Službe za informisanje Gradskog odbora Srpske napredne stranke.