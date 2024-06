Stabilan prinos kajsija u dvorištu Milorada Vujačića iz Mokrina

Voćari širom zemlje često se suočavaju s izazovima varijabilnog roda kajsija. Ove voćke su poznate po tome da jedne godine daju obilan rod, dok već sledeće godine može doći do potpunog izostanka plodova. Međutim, u Mokrinu kod porodice Vujačić to nije slučaj – prinosi na sedamdeset stabala i više su nego dobri svake godine.

-„ Ljudi se često žale da kajsije rađaju jednu godinu, rađaju drugu godinu ne rađaju. Kod mene, imam 70 stabala, pretprošle godine sam imao preko 4 tone, prošle godine bilo je 3 tone, ali tada nisam iskoristio ništa jer sam bio operisan i poklonio sam 3 tone ljudima bez para i dinara. ove godine računam da ćemo premašiti 4 tone. Mislim da nisam star iako iamm 74 godine, supruga 72. teško izlazimo na kraj sa poslovima, kajsija je zahtevna što se tiče seče, jer posle zrenja kajsije dolazi red sečenja, e to su kajsije visoke, makaze, lotra…mučenje jedno, a ne možete naći radnike, tako da ja i supruga sve to radimo. Pre godinu dana sam operisan i više nije za mene da sečem, videću na jesen, da nađe ruku koja će to da odradi. Kajsiju volim jer je najisplativija, ja garantujm da moja kajsija, 70 stabala kajsije može da donese prihod akoliko 5 jutara zemlje, a a 70 stabala može da bude na 2.000 kvadrata i zato sam se bazirao na kajsiju. Mnogo truda treba od početka, od samog sađenja kajsije, sortimenta, mesta kajsije, kao kod deteta propratnih bolesti, i posle toga kreće rod koji treba ubrati i pokupiti, iscepati, prodati, jedan deo se proda, drugi deo ide u rakiju. Imamo izvrsnu rakiju, ljudi koji žele kvalitet mogu da nađu jedino kod nas, dolaze nam iz Novog Sada direktori, doktori ili kada idu kod lekara, dođu da kupe kvalitetnu rakiju. Velik je posao posle branja, nastupa rezanje i onda jesenje prskanje i onda za ovu godinu je gotovo,” ispričao nam je Milorad Vujačić.