Statusom Resursnog centra, Oš ,,6. Oktobar” pruža širu defektološku podršku

Dobijanjem statusa Resursnog centra od Ministarstva nauke i prosvete, OŠ ,,6. oktobar“ iz Kikinde ima mogućnost da pruži defektološku podršku svim osobama sa invalidetom i smetnjama u razvoju iz celog okruga, naznačeno je na sednici Saveta upravnog okruga. Uz načelnika Milivoja Linjačkog, sednici su prisustvovali i direktor OŠ ,,6. Oktobar“ Srđan Stojanović i predstavnici jedinica lokalnih samouprava:

-” Samim tim smo, po toj temi i održali Savet okruga gde smo okupili sve predstavnike lokalnih samouprava iz oblasti koje pokriva obrazovanje, predočili smo im šta to mogu da ostvare putem pohađanja nastave u OŠ ,,6. Oktobar” u Kikindi i gde smo im objasnili sve detaljno šta je to što bi očekivalo u planu realizacije. Svakako planiramo da od 1. septembra krenemo sa takvim vidom nastave, vidom podrške. To su neka tri nivoa podrške koje bi se pružile, to je svakako direktan ili individualan rad sa takvim osobama, drugi neki nivo bi bio edukacija roditelja ili pomaganje roditeljima koji imaju takvu decu i treći nivo je edukacija, ili pomoć u vidu nastave koju pohađaju na dnevnom nivou, borave ili u koje odlaze” – izjavio je Milivoj Linjački, načelnik SBUO.

Na osnovu kvaliteta rada i vrednovanja od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Oš ,,6. Oktobar” dobila je verifikaciju za Resursni centar gde će sada pružanje defektološke podrške biti podignut na jedan viši nivo i obuhvatiće veći broj dece a celog Severnobanatskog okruga:

-” Podrška će podrazumevati neposredan rad sa decom kojoj je neophodna ta vrsta podrške, ali i podrške roditeljima, porodici takve dece, kao i podršku ustanovama koju pohađaju, odnosno nastavnicima, vaspitačima, učiteljima. Broj dece sa smetanjama u razvoju se tendenciozno povećava, mi na području grada Kikinde intezivno radimo sa pedesetoro dece koja su uključena u defektološku podršku” – dodala je Irena Makivić, Rukovodilac Resursnog centra.

Nedeljko Krišanov, član opštinskog veća za obrazovanje, sport i kulturu iz Novog Kneževca istakao je na značaj resursnog centra za decu iz Novog Kneževca:

-” Značiće puno zato što nažalost imamo veliki broj dece koja traže ovakav vid podrške, drago mi je što se stvorila baš u Kikindi, što je pružena mogućnost, na nama je sad da sa roditeljima obavimo jedan sastanak i da im predočimo koje su mogućnosti ovog centra” – rekao je Krišanov.

Resursni centar u Kikindi sa radom bi trebao da počne od septembra meseca. Elaboratom je predviđeno da neposredan rad u školi obavlja 20 stručnjaka, odnosno defektologa i nastavnika koji će raditi sa decom prema predviđenom rasporedu za jedinice lokalne samouprave, a kako bi u ovakav vid nastave bio uključen veći broj dece biće prostora za rad i u grupama.