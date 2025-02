Sugrađanka Olga Pejakov, vaspitačica u penziji, inspiraciju nalazi u svakodnevnim trenucima

Godine nisu prepreka za kreativnost i umetnički izraz, a to najbolje pokazuje Olga Pejakov, penzionerka i bivša vaspitačica, koja je svoju ljubav prema slikanju pretočila u prvu samostalnu izložbu. Inspiraciju pronalazi u prirodi, ljudima, ali i trenucima koje drugi često ne primete.

-„ Prošle zime sam bila u Novom Sadu i neko meni pošalje telefonsku poruku – ,,Ako ne znaš šta da radiš od sebe – druži se, pevaj, šetaj i između ostalog na kraju je bilo i slikaj. Ja se setala da je meni to najprihvatljivije, otišla sam, kupila hartiju, boje, četkicce, platna i počela da slikam. Videla sam da mi ide, ali se nisam nadala da će ovo toliko doživeti kako bih rekla neki procvat u mom likovnom izrazu. Predsednica udruženja KUD ,,Sunčana jesen” je to prepoznala i rekla mi hajde da napravimo izložbu i tako je sve počelo. Inače ja sam i član kreativne radionice u Udruženju penzionera, a članice takođe vrlo lepo slikaju i imaju jako lepe radove. Kad počnem da slikam, ja bih slikala i danju i noću, volim boje, a dok sam radila kao vaspitač ja sam ilustrovala deci priče, ali dugo se toga nisam setila, do prošle godine,” ispričala nam je Olga Pejakov.

Verujemo da je za Olgu ovo tek početak umetničkog puta te verujemo da će kroz ljubav prema umetnosti inspirisati i druge da se odvaže, istraže sopstvene talente i uživaju u onome što ih ispunjava, bez obzira na životno doba. Jer, kako i sama kaže – za umetnost nikada nije kasno.