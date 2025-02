Otvoren prvi javni poziv za investicije u preradu i marketing proizvoda u okviru IPARD III programa – rok je 14. mart

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je prvi javni poziv u okviru IPARD III programa za investicije u fizičku imovinu koje se odnose na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ova mera ima za cilj modernizaciju prehrambene industrije, povećanje konkurentnosti domaćih proizvođača i unapređenje kvaliteta finalnih proizvoda. Registrovana poljoprivredna gazdinstva – preduzetnici, privredna društva i zadruge – mogu podneti zahtev za odobravanje prava na podsticaje do četrnaestog marta. Podrška je namenjena sektorima prerade i marketinga mleka, mesa, jaja, ribe, voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja. Prihvatljive investicije obuhvataju izgradnju i opremanje objekata, nabavku novih mašina, mehanizacije i opreme, kao i ulaganja u digitalizaciju poslovanja kroz kupovinu računarske opreme i softverskih rešenja. Mera 3 omogućava podsticaje do pedeset odsto ukupno prihvatljivih troškova, dok se za projekte koji se odnose na upravljanje otpadnim vodama, cirkularnu ekonomiju i obnovljive izvore energije procenat podrške povećava za dodatnih deset odsto. Minimalni iznos podrške koji korisnik može ostvariti iznosi dvadeset hiljada evra, dok maksimalni prihvatljivi iznos dostiže milion trista hiljada evra. Tokom celog perioda sprovođenja IPARD III programa, pojedinačni korisnik može ostvariti ukupnu podršku u vrednosti do dva miliona i petsto hiljada evra. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (http://www.minpolj.gov.rs), kao i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja (https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/). Za dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Info-centru Ministarstva poljoprivrede putem telefona nula jedanaest, dvesta šezdeset sedamdeset devet, šezdeset ili nula jedanaest, dvesta šezdeset sedamdeset devet, šezdeset jedan, kao i kontakt centru Uprave za agrarna plaćanja na brojevima nula jedanaest, trideset dvesta, sto i nula jedanaest, trideset dvesta, sto jedan. Radno vreme za informacije je radnim danima od sedam časova i trideset minuta do petnaest časova i trideset minuta.