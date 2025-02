Poljoprivrednici, iskoristite priliku za besplatno agrohemijsko ispitivanje

Poljoprivredna stručna služba Kikinda nastavlja sa pružanjem podrške poljoprivrednicima i ove godine, omogućavajući im besplatno agrohemijsko ispitivanje zemljišta. Ovaj korak predstavlja značajnu priliku za vlasnike gazdinstava da unaprede svoje poljoprivredne aktivnosti, jer tačno analizirano stanje zemljišta pomaže u donošenju boljih odluka u vezi sa gajenjem useva i upotrebom đubriva. Svako poljoprivredno gazdinstvo može besplatno poslati četiri uzorka zemljišta na analizu, bez ikakvih troškova.

– „ „Imali smo jedan interesantan i dobar projekat započet prošle godine, koji je trenutno na oko 50% svog izvršenja. Ministarstvo poljoprivrede je kroz određene projekte PSS AP Vojvodine apliciralo na projekat koji uključuje značajan broj uzoraka koje poljoprivrednici mogu da koriste. Tu postoji jedan objektivan problem – softver ne podržava nas koji sprovodimo ovaj projekat u postizanju željenog cilja, što nam otežava uzorkovanje. Uzimajući u obzir da se bavimo besplatnim analizama, apelujem na proizvođače da iskoriste ovu mogućnost jer će uskoro postati uslov, ne samo za subvencije, već i za registraciju gazdinstava. Takođe, imamo saznanja da neće biti problema ukoliko sami proizvođači donesu uzorke. Važno je napomenuti da oni koji nisu do sada aplicirali mogu to učiniti i u tekućoj godini. Za svakog proizvođača možemo izdati do četiri preporuke na osnovu jednog zahteva. Grad Kikinda obezbedio je 350 uzoraka,“ ispričao nam je Mladen Đuran, direktor PSS Kikinda.

Poljoprivrednici koji žele da iskoriste ovu mogućnost mogu se prijaviti putem telefona na broj 0230 422 374, slanjem zahteva na imejl adresu psskikinda@psskikinda.co.rs, lično na adresi Kralja Petra I 49 ili u kancelarijama mesnih zajednica u selima.