Sutra od 8 do 16 h: Besplatni preventivni pregledi u Drugoj zdravstvenoj amblanti

I sutra će u Drugoj zdravstvenoj ambulanti u Svetosavskoj ulici broj 53 od 8 do 16 časova biti obavljani besplatni preventivni pregledi građana za koje nisu potrebni uputi, zdravstvena knjižica kao ni prethodno zakazivanje. U okviru besplatnih preventivnih pregleda najavljenih za sutra od 8 do 16 časova u Drugoj zdravstvenoj ambulanti u Svetosavskoj ulici 53 građani će moći da izmere telesnu težinu, odrede stepen uhranjenosti, izmere krvni pritisak, nivo šećera, glikoliziranog hemoglobina kao i da provere lipidni status. Dežuraće dve ekipe lekara, a iz Doma zdravlja apeluju na sugrađane da se za vađenje krvi jave najkasnije do 12 sati.

Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj pevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima. Kikindski Dom zdravlja samo je jedan od 170 državnih zdravstvenih centara širom Srbije gde se organizuju preventivni pregledi.