Sutra počinju praznici – za većinu neradno od 1.do 7. maja

Za predstojeće prvomajske praznike i pravoslavni Uskrs mnogi građani mogu da očekuju mini odmor. Slobodni dani za praznik rada u Srbiji biće 1. i 2. maj. Ove godine na to nadovezuju se i uskršnji praznici za vernike pravoslavne veroispovesti – Uskrs će se obeležiti od 3. do 6. maja, čime će radnici imati šest vezanih dana odmora. Ono što je interesantno za Srbiju je da se „Praznik rada” isključivo proslavlja uz roštilj, okupljanja i druženja, dok se u drugim državama uglavnom obeležava ud podsećanje na radnička prava. Kod nas je skoro zapostavljen naziv „Praznik rada” već se uglavnom u narodu i naziva „Prvi maj”. Kako su praznični dani neradni, službe i trgovinski objekti biće dostupni građanima po skraćenom i izmenjenom radnom vremenu. U toku praznika radiće samo Glavna pošta u ulici Generala Drapšina u subotu i ponedeljak od 8 do 14 časova, dok će ostalim prazničnim danima biti zatvorena.

Tokom prazničnog perioda parking se neće naplaćivati, sa radom počinje 7. maja. Kompanija „FCC” od sutra, prvog maja postaviće kontejnere u ulici Cara Dušana, od Oslobođenja do Save Tekelije, u sredu i četvrtak četiri kontejnera nalaziće se u Ulici Pere Segedinca, a po jedan u Koste Krnića i Milana Petrovića. U četvrtak i u petak pet kontejnera biće postavljeno u Ulici Stevana Sremca, jedan u Braće Arsenov, dok će se od petka, 3. do ponedeljka 6. maja dva nalaziti u Ulici Vašarište, a po jedan u ulici Braće Sredojev, Braće Opsenice i Miloša Velikog kod stadiona fudbalskog kluba ŽAK.

Trgovinski objekat „Lidl” biće zatvoren sutra, prvog i u nedelju petog maja, dok će trećeg na Veliki petak raditi do 18 časova. Drugog I četvrtog maja „Lidl” će raditi po redovnom radnom vremenu, kao i od šestog maja. „Maxi” će biti otvoren prvog i 2. maja, dok će 3. raditi do 18 časova. Na Uskrs, 5. maja, biće neradan dan, a 4. i 6. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu. „Univerexport” objekti će prvog dana praznika raditi do 14 časova. 3. maja biće otvoreni do 18 časova, nedelja je neradan dan, a u subotu i ponedeljak nastavlja se sa radom po uobičajenom radnom vremenu. „Idea” prodavnice svim prazničnim danima radiće po redovnoj satnici, osim 3. maja kada će objekat biti zatvoren u 18 sati i 5. na Uskrs kada je neradan dan.

Zdravstvene ustanove i dežurstva takođe će raditi po izmenjenom prazničnom radnom vremenu, te će tako Ambulanta opšte prakse od 1. do 6. maja imati organizovana dežurstva u Drugoj zdravstvenoj stanici, u Svetosavskoj ulici, od 7 do 20 časova. U Dečijem dispanzeru, pedijatri će raditi od 9 do 17 sati, a dežurni stomatolog biće dostupan u Prvoj zdravstvenoj stanici, u Domu zdravlja u ulici Kralja Petra Prvog 106: 1. 2. 3. i 6. maja zubar će raditi od 8 do 12 i od 14 do 18 sati. U subotu od 9 do 16 časova i u nedelju od 9 do 17 sati. Dispanzer za žene neće raditi tokom čitavog praznika kao ni specijalističke ambulante u Opštoj bolnici.

„Autoprevoz” Kikinda od 1. do 6. maja, zaključno sa tim danom, primenjivaće raspored nedeljne vožnje kao i „Železnica Srbije”. Taksi službe tokom prazničnog perioda naplaćivaće po skupljoj tarifi.