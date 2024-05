U Toplani zadovoljni proteklom grejnom sezonom, biće zadovoljni i korisnici: neće biti poskupljenja

Kikindska „Toplana” zadovoljna je proteklom grejnom sezonom. Oni podsećaju sugrađane koji koriste daljinsko grejanje da mogu isplatiti zaostala dugovanja kroz reprogram. Važno je napomenuti da u Toplani očekuju da u narednom periodu neće biti povećanja cena.

Blaga zima i mali broj havarija uticali su na to da sezonu u JP „Toplana” ocene kao zadovoljavajuću. Locirane su hitne lokacije gde su se najčešće dešavali kvarovi i one će biti predmet remonta u predstojećem periodu. Ujedno se ulaže u automatizaciju, a do sada investirano u opremu daje rezultate.

– Imali smo sreće sa vremenom. Bila je blaga zima, nismo imali većih problema. Zabeležili smo 10 havarija. Dve su se odnosile na magistralni vod i nisu bile zahtevne, jedna u Mikronaselju, jedna u centru, a ostale koje su zabeležene spadaju u kategoriji sitnih intervencija. Ulazimo u remontni period, a ova grejna sezona pokazuje da su ulaganja koja smo imali u prethodnim godinama daju rezultat, ističe Dušan Marjanović, direktor Javnog preduzeća “Toplana” Kikinda.

Kada se podvuče crta, finansijska, presek izgleda ovako:

Fizička lica „Toplani” duguju oko 17 miliona.

Pravna lica oko 16 miliona dinara.

U procesu utuženja je suma od oko 17 miliona dinara.

To podrazumeva da su ukupna potraživanja „Toplane” oko 50 miliona, dok su dugovanja „Toplane” prema dobavljačima, najpre za struju i gas na nivou 15 miliona dinara.

– Što se tiče procenta naplate, zaista moram da pohvalim naše korisnike, taj procenat prelazi 94 posto i to nam omogućava da poslovanje teče bez ikakvih problema. Mogu da pohvalim i dobru saraadnju sa gradom. To je jako bitno i zbog planova u narednom periodu, ali o tom ćemo pričati ubuduće. Pretpostavljam da korisnike najviše interesuje cena. Prošle godine smo usvojili nov cenovnik, I to je ono to krajnji korisnici vide iako smo mi imali tri puta poskupljenje energenata. Naši korisnici su imali jedno poskupljenje u novembru, a iako je bilo nedovoljno za našu firmu, Grad je toliko odobrio. Cena se neće menjati u narednom periodu, to je dobro, čak imamo najavljena pojeftinjenja, ali čekamo da čujemo zvanično uslove da bi videli kako ćemo mi formirati naše cene, ističe Marjanović.

Marjanović je pozvao građane da svoja dugovanja reprogramiraju. To mogu učiniti na šalteru JP „Toplana” potpisivanjem ugovora. Kao što smo već izvestili, korisnici daljinskog grejanja neće platiti to što su u aprilu radijatori bili topli nakon završetka grejne sezone. Grejna sezona je zvanično završena, poslednji put radijatori su bili topli 26 aprila, a prema prognozi, iako uspeva da nas iznenadi, ne bi trebalo da bude više potrebe za uključivanjem grejanja do nove sezone.