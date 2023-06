Sve više žena odlučuje se za preduzetništvo, država je tu da pomogne

U ženskom preduzetništvu vidljiv je pomak, što na osnovu ostvarenog profita, što statistički po broju pokrenutih preduzeničkih radnji na čijem su čelu žene. Ne kreću više u biznis iz nužde, već se odlučuju na posao iz ljubavi. Danas su im na raspolaganju i brojni fondovi koji pružaju finansijsku i mentorsku podršku.

U Kikindi sa današnjim danom ima 1515 preduzetnika, od toga su 30 posto preduzetnice. Tendencije su da broj žena koje su vlasnice svojih preduzetničkih radnji bude minimum 40 odsto ukupnog broja i da bi se taj cilj ostvario, brojne institucije povlače korake koje mogu pružiti pomoć ili biti podrška, mentorska ili finansijska. U Regionalnoj privrednoj komori Kikinda održan je „Dan otvorenih vrata” za potencijalne i postojeće preduzetnice. Sudeći po statistici, u gradu je više od 450 preduzetnica, ne mali broj, a jedna od njih je i Dragana Tomić, vlasnica agencije za nekretnine.

– Posle 17, 18 godina u državnom sektoru, odlučila sam se da se oprobam u privatnom sektoru. U tome mi pomaže suprug. Prednost je što sam donosiš odluke, ali daleko je veća odgovornost. Interesantno je jer se svakog dana susrećeš sa novim iskustvom. Smatram da žensko preduzetništvo još nije dostiglo željeni nivo, kaže Dragana Tomić, vlasnica agencije za nekretnine.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa programima pomoći za podsticanje i razvoj ženskog preduzetništva u Regonalnoj privrednoj komori Kikinda.

– Cilj događaja je da se preduzetnice upoznaju sa dostupnim izvorima finansiranja i koji su drugi vidovi podrške za razvoj poslovanja. Recimo, Fond za razvoj Republike Srbije će uskoro raspisati poziv za žene preduzetnice. Moći će da nabavljaju određenu opremu, ulažu u prostor, renoviranje tog prostora i da koriste 20 odsto u obrtna sredstva. U pitanju linija sa 65 posto kreditnih sredstava, 35 posto su bespovratna sredstva. Rok otplate je do 5 godina sa grejs periodom do godinu dana, a kamata je od 1 do 2 posto na godišnjem nivou, kaže Dejan Nenadović, iz Regionalnog Centra Banat.

Tekuća godina je od strane Privredne komore Srbije proglašena za godinu ženskog preduzetništva. U okviru komore postoji i Sekcija za žensko preduzetništvo, a kontakt za prvu pomoć potencijalnim ili novim preduzetnicama u Kikindi svakako treba da bude Opšte udruženje preduzetnika Kikinda.