Svetski dan hrane obeležen je u kikindskoj Ekonomsko-trgovinskoj školi

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj i Zavod za javno zdravlje grada Kikinde organizatori su predavanja na temu zdrave i pravilne ishrane povodom obeležavanja Svetskog dana hrane. Prezentacija namenjena budućim kuvarima upriličena je u medijateci, a oktobar mesec posvećen je zdravoj ishrani pod sloganom „Pravo na hranu za bolji život i budućnost – da niko ne bude gladan”.

-Kuvar nije samo zanimanje, to je specifičan posao gde se strogo vodi računa o higijeni i bezbednosti hrane. Zdrava ishrana je u svetu veoma važna jer se sve više javlja pojam gojaznosti i to dovodi do raznih bolesti, brza hrana koja nam je dostupna nije dobra – istakao je Kristijan Preljević učenik ETŠ Kikinda.

-Uvek organizujemo prigodnu manifestaciju na temu ishrane, svake godine se trudimo da bude drugačije, ali se uglavnom sve odnosi na dostupnost i bezbednost hrane. Postoji veliki broj ljudi koji gladuje u svetu, a imamo i one koji se bore sa gojaznošću. Gojaznost je faktor rizika koji dovodi do raznih bolesti, a mi smo tu da ukažemo na važnost zdrave i pravilne ishrane – dodala je dr Sanja Brusin Beloš načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju ZZJ.

-Ovom promocijom skrećemo pažnju na to koliko je bitno da sve ono što unosimo danas, utiče na našu zdraviju budućnost. Između ostalog, ovde pričamo i o pravu na hranu koja je zdravstveno ispravna i koja nutritivno odgovara svim potrebama čoveka. Sa učenjem i primenjivanjem navika o zdravoj ishrani treba početi od najranijeg uzrasta – zaključila je Miroslava Narančić sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Podizanje svesti o zdravoj ishrani od velikog je značaja, kako kod dece tako i odraslih. Kao i prethodnih godina, Zavod za javno zdravlje organizuje likovni konkurs za osnovce i predškolce na temu hrane i pravilne ishrane, a najbolji radovi biće nagrađeni.