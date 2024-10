Vakcinacija protiv gripa dostupna u svim domovima zdravlja: Preporučuje se hroničnim bolesnicima

U svim domovima zdravlja u Srbiji od 1. oktobra započela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Preventivna akcija, koju organizuje Ministarstvo zdravlja, ima za cilj zaštitu najosetljivijih grupa stanovništva odnosno starijih osoba, hroničnih bolesnika i zdravstvenih radnika. Kako bi se olakšao pristup, vakcinacija je besplatna i ne zahteva prethodno zakazivanje, što omogućava brzo i jednostavno imunizaciju. Stručnjaci naglašavaju važnost vakcinacije, jer grip može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, kao što su upala pluća ili pogoršanje postojećih zdravstvenih stanja.

-„ Dobili smo 3.380 doza vakcine ,,Influvak tetra” četvorovalentnih vakcina i 400 doza ,,Torvax flu” fakcine, to je naša vakcina pripremljena u Torlaku. Četvorovalenta je Abutova, američka vakcina. Vakcina je pripremljena u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i za ovu sezonu 2024/2025. godine. Neko vreme do kojeg bi trebalo da se primi vakcina je decembar mesec pošto početkom godine očekujemo da se pojavi grip. Vakcina se preporučuje osobe na radnim mestima s apovećanim rizikom za infejciju a to su radna mesta u zdravstvstvenim ustanovama, radna mesta u prosveti, službenika Pošta, banaka, hronični bolesnici sa kardiovaskularnim i bubrežnim oboljenjima, stariji od 65 godina, dijabetičari, deca, ova četvorovalentna vakcina je pripremljena za decu od 6 meseci pa na dalje a naša Torlakova je pripremljena za decu od 18 godina. Do sada smo, za ovo malo jače od dve nedelje podelili 1.023 doze Influvak tetra i 67 doza Torlak flu vakcina. Apelovala bih na građane da dođu i prime vakcinu jer će time izbeći infekciju koja može da se iskomplikuje naročito u slučajeva upale pluća,” rekla nam je dr Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja Kikinda.

Naša sagovornica ističe da do sada nisu registrovana neželjena dejstva vakcine protiv gripa, ali naglašava da osobe alergične na jaja ne bi trebalo da je prime kao i pacijenti sa trenutnim, akutnim stanjima bolesti. Vakcinacija se obavlja na punktovima kod lekara opšte prakse u prvoj, drugoj I trećoj zdravstvenoj ambulanti Doma zdravlja I u svim seosim ambulantama svakog radnog dana od 7 do 19 sati kao I vikendom u drugoj zdravstvenoj ambulanti u vreme dežurstva, kod Tehničke škole.