Titula „žena zmaj“ u kategoriji starih zanata pripala ikonopiscu Sandri Stanković

Udruženje poslovnih žena Srbije nagradilo je najuspešnije dame u različitim oblastima, a među laureatima za 2024. godinu našla se Sandra Stanković iz Kikinde. Kao ikonopisac, ona je osvojila titulu ‘žena zmaj’ u kategoriji starih zanata za 2024. godinu. Ovo priznanje, koje se tradicionalno dodeljuje ženama koje svojim radom i posvećenošću neguju kulturu, tradiciju i preduzetništvo, potvrda je njenog izuzetnog doprinosa očuvanju ovog retkog zanata.

-„ Svaka nagrada je za mene veoma značajna, ja to doživljavam kao vrstu uspeha u poslovanju, a ova mi je posebno značajna zato što ima tako zvučan naziv „žena zmaj”, i to je jedna veza sa mojom drugaricom Olgicom Arađanski koja je isto tu nagradu ponela pre desetak godina tako da smo podvukle još jednu paralelu između našeg drugarstva. Svaka nagrada je obavezujuća u vezi našeg posla koji smo imali do sada, da budem još bolja i nastavim putem kojim sam išla do sada,” rekla nam je Sandra.